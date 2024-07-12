CHP Bandırma İlçe Örgütü'nde kriz: Toplu istifalar kapıda

. Üye kadınların bu sitemi üzerine Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza yorumlara cevap vererek, "Ablacım, ben haberi olmayan kadınlarımıza da ayrıca kahvaltı vereceğim. Sen ve diğer arkadaşlarımız üzülmesin lütfen" diyerek yaşanan olayı yatıştırmaya çalıştı. Bu olay, parti içindeki gerilimi daha da artırırken, istifa edecek üyelerin sayısının ne kadar olacağı merak konusu.