CHP Bitlis’e kayyum atandı

Doğu ve Güneydoğu’da teşkilatlarını değiştiren CHP’nin Bitlis’te yaptığı akıllara durgunluk veren atamalar kayyumu beraberinde getirdi. 22 Şubat’ta CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla şehirde il başkanı dahil 7 kişi görevlendirildi. Atanan 7 kişilik yönetim kurulu üyelerinin bazılarının CHP üyesi bile olmadığı ortaya çıktı. CHP üyesi olmayan isimlerin CHP’ye kaydedilerek üye yapıldığı tespit edilince söz konusu isimler partiden istifa ederek savcılığa başvurdu.

Bu isimlerden biri olan H.Y. bilgisi dışında gizlice atandığını söyleyip hemen istifa etti. Kendisine haber verilmeden atandığını fark eden Y.E.A. da suç duyurusunda bulundu. Konunun taşındığı Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Bitlis İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına karar verdi. Eski İl Başkanı Veysi Uyanık, Zeynel Abidin Küçükdağ, Rahmetullah Ak, Veysi Acar, Durmaz Sadak, İsmail Nacar ile İkram Karaca CHP Bitlis İl Kongresi’ni yapmak için kayyum olarak atandı. Atanan kayyumlar kısa süre içerisinde ilde kongre yapacak.

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