CHP heyeti Kılıçdaroğlu mitingi için plaja indi: Megafonlu çağrıya tatilcilerden tepki

24 Temmuz'da Balıkesir'de miting yapacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşkilatı, dinleyici toplayabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu.
CHP heyeti, ellerine aldıkları megafonlarla sahil ve plajların yolunu tuttu.
PLAJDA MEGAFONLU MİTİNG ÇAĞRISI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, tatil yapan vatandaşlara, megafonla seslenerek miting çağrısı yaptı.
ÜCRETSİZ TAŞIMA SÖZÜ
CHP'li yöneticiler ücretsiz bir şekilde Balıkesir merkezdeki miting alanına taşıma yapılacağını ifade etti.
'ANONSU SONLANDIRIN' TEPKİSİ
Duruma anlam veremeyen ve rahatsız olan tatilciler, CHP'li yöneticilere tepki gösterdi. Sabah'ın haberine göre, sahil boyunca bir iskemlenin üzerine çıkarak megafonla bağıran CHP'lilere bazı vatandaşlar, tatilde siyaset duymak istemediklerini dile getirerek, yapılan anonslara son vermelerini istedi.