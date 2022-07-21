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BALIKESİR

CHP heyeti Kılıçdaroğlu mitingi için plaja indi: Megafonlu çağrıya tatilcilerden tepki

CHP Balıkesir teşkilatı, 24 Temmuz'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingine seyirci toplamak için plajlara indi. CHP'li heyet megafonlarla tatilcilere anons yaptı. Ücretsiz taşıma sözü vererek mitinge davet etti. Neye uğradıklarını şaşıran ve duruma anlam veremeyen vatandaşlar, CHP'li yöneticilere tepki göstererek rahatsız olduklarını dile getirdi.

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Haber Merkezi Diğer
CHP heyeti Kılıçdaroğlu mitingi için plaja indi: Megafonlu çağrıya tatilcilerden tepki
CHP'li heyete tepki yağdı.

24 Temmuz'da Balıkesir'de miting yapacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşkilatı, dinleyici toplayabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

CHP heyeti, ellerine aldıkları megafonlarla sahil ve plajların yolunu tuttu.

PLAJDA MEGAFONLU MİTİNG ÇAĞRISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, tatil yapan vatandaşlara, megafonla seslenerek miting çağrısı yaptı.

ÜCRETSİZ TAŞIMA SÖZÜ

CHP'li yöneticiler ücretsiz bir şekilde Balıkesir merkezdeki miting alanına taşıma yapılacağını ifade etti.

'ANONSU SONLANDIRIN' TEPKİSİ

Duruma anlam veremeyen ve rahatsız olan tatilciler, CHP'li yöneticilere tepki gösterdi. Sabah'ın haberine göre, sahil boyunca bir iskemlenin üzerine çıkarak megafonla bağıran CHP'lilere bazı vatandaşlar, tatilde siyaset duymak istemediklerini dile getirerek, yapılan anonslara son vermelerini istedi.

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