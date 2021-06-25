Gündem CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü istifa etti
POLİTİKA

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü istifa etti

"CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak" ve "Suriye'ye savaş açsak Esed'i desteklerim" gibi çıkışlarıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa etti. Kadıgil, Türkiye İşçi Partisi’ne katılacağını açıkladı. İstifasını Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Kadıgil, ideolojik olarak ayrışma yaşadığını belirterek CHP'nin sağa kaydığı imasında bulundu.

Haber Merkezi AA
CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil istifa etti! Sera Kadıgil kimdir?
Sera Kadıgil

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.

Sera Kadıgil CHP'den neden istifa etti?

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Kadıgil, "Tüm ülkenin ekseni ister istemez merkezin sağına doğru eğiliyor" diyerek CHP'nin sağa kaydığı imasında bulundu. "Bu ayrılığın sebebi ne bir kavga ne de bir tartışma" ifadelerini kullanan Kadıgil, bir ideolojik ayrışma yaşadığını söyledi. Kadıgil, "Bu adımı bu mücadeleye köstek olmak için değil bilakis biraz daha solunuzdan destek olabilmek için atıyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitlere hakaret tweetleri atmıştı

Kadıgil'in şehitlere, vatana ve millete hakaretlerle dolu tweetler attığı ortaya çıkmıştı. CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildikten sonra Kadıgil, tweetlerini silmeyeceğini söylemişti. Ancak bir süre sonra gece yarısı hakaret içeren tüm tweetlerini hesabından tek tek kaldırmıştı.

CHP PM üyesi Sera Kadıgil şehitlere hakaret tweet'lerini sildi
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CHP PM üyesi Sera Kadıgil şehitlere hakaret tweet'lerini sildi

CHP'deki taciz ve tecavüzleri normalleştirdi

CHP'de çok sayıda kadının taciz edildiğine dair iddialar ve tecavüz suçlamaları TBMM'nin gündemine gelmesi sonrası Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü 'tabii ki olacak' diyerek taciz ve tecavüzleri normalleştirmişti. Kadıgil, "Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak
OYNAT 00:32
CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak
CHP'de çok sayıda kadının taciz edildiğine dair iddialar ve tecavüz suçlamaları TBMM'nin de gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü 'tabii ki olacak' diye normalleştirdiği partisindeki taciz ve tecavüzlerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. Kadıgil, 'Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz' dedi.

CHP'nin kaç milletvekili kaldı?

CHP'nin 136 olan milletvekili sayısı, Kadıgil'in istifasıyla birlikte 135'e düştü. Kadıgil'den önce, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'den istifa ederek Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’ne geçmişti.

Sera Kadıgil Sütlü kimdir?

Saliha Sera Kadıgil Sütlü, İstanbul'da 1984 tarihinde dünyaya geldi. Vefa Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tezini, Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonrasında sinema eserleri üzerine yazdı.

Sera Kadıgil
Sera Kadıgil

Avukatlık stajını Ergenekon kumpası davalarında tamamladı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun ve sendikanın kurucu avukatlığını ve baş hukuk müşavirliklerini yürüttü. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu ve son 3 dönemdir Parti Meclisi Üyesi olarak görev aldı. Kadıgil Sütlü, evlidir.

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