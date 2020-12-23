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ANKARA

CHP paralel evrende yaşıyor

CHP paralel evrende yaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK’sının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin Korona ile mücadelesini karalayan CHP’ye tepki gösterdi: Türkiye olarak bu zorlu mücadeleyi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. CHP’den ‘Türkiye en kötü yöneten ülkedir’ vs. açıklamalar oldu. Onlardan hakkaniyet beklemiyoruz. Başka bir alemde, paralel evrende yaşıyorlar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda teşkilat başkanlarının kongre süreçlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptığını belirten Çelik, terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü söyledi. Çelik, “Suriye örneğinde gördüğümüz gibi PKK-YPG terör örgütü, her türlü kılığa girebilen bir yapıya sahip. Ülkemize dönük tehdit süreçleri söz konusu olduğunda hemen karşıdaki güçlerle yoğun bir şekilde iş birliğine giriyor” diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye koronavirüs tepkisi: Paralel evrende yaşıyorlar
OYNAT 01:26
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye koronavirüs tepkisi: Paralel evrende yaşıyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'nin 'Türkiye en kötü yöneten ülkedir' açıklamasına tepki gösteren Çelik, 'Tabii ki onlardan bir hakkaniyet beklemiyoruz. Başka bir alemde, paralel evrende yaşıyorlar. Türkiye etkili bir mücadele ortaya koydu. Küresel salgının ne şekilde seyredeceği konusunda kimsenin elinde bir model yok. Bu virüsün mutasyona uğradığı şeklinde bir değerlendirme oldu. Birçok Avrupa ülkesi İngiltere'yle uçuşlarını durdurdu. Biz de uçuşlarımızı durdurduk' dedi.


  • Çelik, “PKK’nın son dönemde Kuzey Irak’a saldırılarda bulunduğunu görüyoruz. PKK’nın orada kurmaya çalıştığı totaliter yapıya boyun eğmeyen herkes bu düşmanlıktan nasibini alıyor. Türkiye’nin PKK terör örgütü ile mücadelesi, insanlığa karşı suç işeyen bir terör örgütüyle insanlığa karşı işlenen bu suçu engellemek bakımından son derece yüksek bir meşruiyete sahiptir” şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Çiftçilere karşı kullanılan bu dil zehirleyici
OYNAT 02:06
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Çiftçilere karşı kullanılan bu dil zehirleyici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçileri hedef alan sözlerine tepki gösteren Çelik, 'Çiftçileri siz niye AK Partiye oy veriyorsunuz diye tehdit etmek, anti demokratik bir tehdit yaklaşımıdır. Bu dil zehirleyici bir dildir. Vatandaşı oy veriyor diye eleştiremezsiniz. Asıl totaliter yaklaşım budur, tehdit siyaseti budur. Bu tehdit siyasetine karşı her alanda, zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendilerini siyaset üstü gördükleri vesayet zamanı, o statüko sona ermiştir' dedi.

SALGINA KARŞI MÜCADELEMİZ ETKİLİ

Salgınla mücadeleye ilişkin de konuşan Ömer Çelik, şunları söyledi: “Türkiye olarak bu zorlu mücadeleyi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. CHP’den ‘Türkiye en kötü yöneten ülkedir’ vs. açıklamalar oldu. Tabii ki onlardan bir hakkaniyet beklemiyoruz. Başka bir alemde, paralel evrende yaşıyorlar. Türkiye etkili bir mücadele ortaya koydu. Bu virüsün mutasyona uğradığı şeklinde bir değerlendirme oldu. Umuyoruz ki aşılar kitlesel bir zaferin kazanılmasına imkan verir. Yasaklara uymak için gayret gösterelim.”

Ömer Çelik'ten İBB'nin Şeb-i Arus törenine tepki: İbadet diliyle oynamak zalimane bir yaklaşım
OYNAT 01:56
Ömer Çelik'ten İBB'nin Şeb-i Arus törenine tepki: İbadet diliyle oynamak zalimane bir yaklaşım
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Şeb-i Arus törenine ilişkin, 'Bizim kültürel, dini, sosyal hayatımızda ciddi acılar oluşturmuş bir mesele ibadet dilini değiştirmeye çalışmak. Bu ortaya çıktıktan sonra özür dileyecekleri yerde tam tersine çok daha sakıncalı bir iş yapıyorlar. Tabii ki Türkçe meal okuyabilir, dua edebilirler. Bizim karar vereceğimiz bir şey değil bu. Ama ibadet diliyle oynamak çok zalimane bir yaklaşım. Ezanın Türkçeleştirilmesi meselesinde olduğu gibi, çok ayıp bir şey. Halen ibadet diliyle oynamaya çalışmak, Murat Bardakçı'ya atıf yapayım, insanın zihninde bir istiklal mahkemesiyle açıklanabilecek bir şeydir' açıklamasında bulundu.


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AK Parti Sözcüsü Çelik: Bazı müttefik ülkeler PKK’yı kullanmaya devam ediyor
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Bazı müttefik ülkeler PKK’yı kullanmaya devam ediyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle gayretli mücadelenin kesintisiz şekilde devam ettiğini belirten Çelik, "Bazı dost ve müttefik ülkeler ne yazık ki PKK’yı kullanmaya devam ediyor. Teröristler Suriye'nin kuzeyinde güya DEAŞ'la mücadele adına yerleştiği yerlerden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile çıkarılmıştı. Bu şekilde müdahale olmasaydı bir terör örgütü devletçiği kurulmuş olacaktı" ifadelerini kullandı.
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