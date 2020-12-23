CHP paralel evrende yaşıyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda teşkilat başkanlarının kongre süreçlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptığını belirten Çelik, terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü söyledi. Çelik, “Suriye örneğinde gördüğümüz gibi PKK-YPG terör örgütü, her türlü kılığa girebilen bir yapıya sahip. Ülkemize dönük tehdit süreçleri söz konusu olduğunda hemen karşıdaki güçlerle yoğun bir şekilde iş birliğine giriyor” diye konuştu.

OYNAT 01:26 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye koronavirüs tepkisi: Paralel evrende yaşıyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'nin 'Türkiye en kötü yöneten ülkedir' açıklamasına tepki gösteren Çelik, 'Tabii ki onlardan bir hakkaniyet beklemiyoruz. Başka bir alemde, paralel evrende yaşıyorlar. Türkiye etkili bir mücadele ortaya koydu. Küresel salgının ne şekilde seyredeceği konusunda kimsenin elinde bir model yok. Bu virüsün mutasyona uğradığı şeklinde bir değerlendirme oldu. Birçok Avrupa ülkesi İngiltere'yle uçuşlarını durdurdu. Biz de uçuşlarımızı durdurduk' dedi. BiP'te paylaş

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Çelik, “PKK’nın son dönemde Kuzey Irak’a saldırılarda bulunduğunu görüyoruz. PKK’nın orada kurmaya çalıştığı totaliter yapıya boyun eğmeyen herkes bu düşmanlıktan nasibini alıyor. Türkiye’nin PKK terör örgütü ile mücadelesi, insanlığa karşı suç işeyen bir terör örgütüyle insanlığa karşı işlenen bu suçu engellemek bakımından son derece yüksek bir meşruiyete sahiptir” şeklinde konuştu.

OYNAT 02:06 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Çiftçilere karşı kullanılan bu dil zehirleyici AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçileri hedef alan sözlerine tepki gösteren Çelik, 'Çiftçileri siz niye AK Partiye oy veriyorsunuz diye tehdit etmek, anti demokratik bir tehdit yaklaşımıdır. Bu dil zehirleyici bir dildir. Vatandaşı oy veriyor diye eleştiremezsiniz. Asıl totaliter yaklaşım budur, tehdit siyaseti budur. Bu tehdit siyasetine karşı her alanda, zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendilerini siyaset üstü gördükleri vesayet zamanı, o statüko sona ermiştir' dedi. BiP'te paylaş

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SALGINA KARŞI MÜCADELEMİZ ETKİLİ

Salgınla mücadeleye ilişkin de konuşan Ömer Çelik, şunları söyledi: “Türkiye olarak bu zorlu mücadeleyi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. CHP’den ‘Türkiye en kötü yöneten ülkedir’ vs. açıklamalar oldu. Tabii ki onlardan bir hakkaniyet beklemiyoruz. Başka bir alemde, paralel evrende yaşıyorlar. Türkiye etkili bir mücadele ortaya koydu. Bu virüsün mutasyona uğradığı şeklinde bir değerlendirme oldu. Umuyoruz ki aşılar kitlesel bir zaferin kazanılmasına imkan verir. Yasaklara uymak için gayret gösterelim.”

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