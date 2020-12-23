CHP paralel evrende yaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK’sının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin Korona ile mücadelesini karalayan CHP’ye tepki gösterdi: Türkiye olarak bu zorlu mücadeleyi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. CHP’den ‘Türkiye en kötü yöneten ülkedir’ vs. açıklamalar oldu. Onlardan hakkaniyet beklemiyoruz. Başka bir alemde, paralel evrende yaşıyorlar.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda teşkilat başkanlarının kongre süreçlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptığını belirten Çelik, terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü söyledi. Çelik, “Suriye örneğinde gördüğümüz gibi PKK-YPG terör örgütü, her türlü kılığa girebilen bir yapıya sahip. Ülkemize dönük tehdit süreçleri söz konusu olduğunda hemen karşıdaki güçlerle yoğun bir şekilde iş birliğine giriyor” diye konuştu.
Çelik, “PKK’nın son dönemde Kuzey Irak’a saldırılarda bulunduğunu görüyoruz. PKK’nın orada kurmaya çalıştığı totaliter yapıya boyun eğmeyen herkes bu düşmanlıktan nasibini alıyor. Türkiye’nin PKK terör örgütü ile mücadelesi, insanlığa karşı suç işeyen bir terör örgütüyle insanlığa karşı işlenen bu suçu engellemek bakımından son derece yüksek bir meşruiyete sahiptir” şeklinde konuştu.
Salgınla mücadeleye ilişkin de konuşan Ömer Çelik, şunları söyledi: “Türkiye olarak bu zorlu mücadeleyi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. CHP’den ‘Türkiye en kötü yöneten ülkedir’ vs. açıklamalar oldu. Tabii ki onlardan bir hakkaniyet beklemiyoruz. Başka bir alemde, paralel evrende yaşıyorlar. Türkiye etkili bir mücadele ortaya koydu. Bu virüsün mutasyona uğradığı şeklinde bir değerlendirme oldu. Umuyoruz ki aşılar kitlesel bir zaferin kazanılmasına imkan verir. Yasaklara uymak için gayret gösterelim.”