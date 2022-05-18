Gündem CHP Parti Meclisinde aday isyanı
ANKARA

CHP Parti Meclisi’nde aday isyanı

CHP, Parti Meclisi(PM) önceki gün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Bazı PM üyelerinin Kılıçdaroğlu’na ‘hemen adayımızı açıklayın’ dediği belirtildi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP Parti Meclisi’nde aday isyanı
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CHP, Parti Meclisi(PM) önceki gün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgilere göre toplantıda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu gündeme geldi. Bazı PM üyelerinin Kılıçdaroğlu’na ‘hemen adayımızı açıklayın’ dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ise adayı açıklamakta henüz erken olduğunu söylediği, adayın ismi için de 6’lı masaya dikkat çektiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun “Adayı 6’lı masa belirleyecek” dediği öğrenildi.

CHP meclis üyesi Gülşah Güney'den akılalmaz senet oyunu: Çiftçileri 10 milyon lira dolandırmış
FOTOĞRAF 13
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Kırklareli Kofçaz'da çiftçilik yapan H.A., A.E., A.G., Ş.Ç., A.E., E.B., N.V. ve Ö.Y., Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin ilçedeki satış mağazasında görevli Gülşah Güney'in çiftçilere satılan yem, gübre, tohum gibi tarım ürünleri karşılığında kendilerini dolandırdığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.<br><br>
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarmanın yaptığı çalışmada 70 kadar çiftçinin yaklaşık 10 milyon lira dolandırılarak, Gülşah Güney'in haksız kazanç sağladığını belirledi.<br><br>
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Çiftçilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan Güney, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Kofçaz Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi de olan Güney'in ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.<br><br>
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Kofçaz'ın Devletliağaç köyünde çiftçilik yapan Gürsel Şentürk, kooperatifle gübre sözleşmesi yaptığını ve mağdurlardan biri olduğunu belirterek, \"Bana 5 ton gübre geldi.<br><br>
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Gübreleri alırken 45 bin lira borcum olduğu söylendi. Daha sonra 12 ton gübre yazılıp benim 143 bin TL borçlandırıldığım gün yüzüne çıktı.
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Senet imzaladık. Senette rakam yazmıyordu, daha sonradan doldurulmuş.
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Açık senet diyebiliriz. Güven istismarı söz konusu. 98 bin lira zararım var\" diye konuştu.
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ağdur çiftçilerden Necati Vardar, aldıkları ürünlerin teslim edilmediğini ve senetlerin farklı düzenlediğini kaydetti.
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Vardar, \"Bana 5 bin liraya düzenlediğini söylediği senedi 11 bin liraya düzenlemiş\" dedi.
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Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramis Özgen \"Bizim hesaplarımızda zimmetine para geçirdiği görünmüyor.
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Biz de ürün satışı olmadan senet düzenlenmez, senede imza atılmaz.
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Sistem buna izin vermez. Kooperatifimizin dışına çıkmış bu iş. Çiftçilerle görüşmeler sürdürülüyor. Savcılık zaten gereğini yapmış. Biz de kendi açımızdan gerekli soruşturmaları yapıyoruz. Müfettişlerimizin raporunda gerçek ortaya çıkar\" diye konuştu.
CHP meclis üyesi Gülşah Güney'den akılalmaz senet oyunu: Çiftçileri 10 milyon lira dolandırmış
Kırklareli Kofçaz Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Gülşah Güney, 70 çiftçiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Pancar kooperatifinin satış temsilcisi olan Güney'in çiftçilere boş senet imzalattığı öğrenildi

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