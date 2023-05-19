CHP seçmeninin hazımsızlığı sürüyor: Depremzedelere kin ve nefret kusmaya devam ediyorlar

14 Mayıs seçimlerinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyların çoğunluğunu alması Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekçilerini rahatsız etti. Sosyal medyada hakaretler yağdırıp depremzede vatandaşlara nefret kustular. Ayşegül Didem Doğan isimli Tiktok fenomeni de tehditkâr sözlerle hedef aldığı depremzedelere, "Biz basar gideriz, hayatımızı kurtarırız. Diplomamız var, yabancı dilimiz var. Ama siz 'Deprem oldu, açız, bizim için para toplayın', al. Hiçbir şey yapmayız bundan sonra. Nereye oy verdin diye sorarlar adama" ifadelerini kullandı.