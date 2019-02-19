CHP ucuza sebze alan vatandaşla dalga geçti

Türkiye'nin yerel seçim atmosferini iyiden iyiye hissetmeye başladığı bugünlerde seçimlerle birlikte gündemin en önemli maddelerinden biri de şüphesiz tanzim satış noktaları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerekirse Türkiye'nin en ücra köşesinde dahi açarız. Vatandaşlarımızı marketlere karşı mağdur etmeyeceğiz" açıklamasının ardından İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde kurulan tanzim satış noktalarının hem sayısı hem de ürün çeşitliliği arttı.

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CHP yine halktan uzak

Sadece seçim dönemlerinde değil, parti programı ve yönetimi açısından da gerek kendi teşkilatları gerekse seçmen tarafından eleştirilen CHP 'vatandaşla dalga geçme' geleneğini bu seçimde de sergiledi.

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Tanzim noktasındaki vatandaşlarla alay ettiler

İstanbul'da vatandaşın ucuza meyve ve sebze alması için kurulan tanzim satış noktalarından biri de Eminönü'nde kuruldu.

Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın marketteki fiyatların yarısına meyve, sebze almasını sağlayan tanzim noktasının önünden geçen CHP seçim otobüsünün çaldığı şarkı tepki topladı.

Vatandaşların önünden geçerken seçim otobüsünün hoparlörlerinden Barış Manço'nun 'Domates, biber, patlıcan' şarkısı son ses çalındı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.