CHP ve İYİ Parti 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte dün akşam Beyoğlu Örnektepe Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerle iftar yaptı. Seçimden sonra İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili nasıl bir yol izleneceği sorulan Akşener, "Kimse cayamaz. En ufak bir tereddüt yaşanmasın. İstanbul Sözleşmesi yaşatır." ifadelerini kullandı. Akşener'in bu açıklamalarından yalnızca 5 gün önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genişletilmiş il divanı programında konuyla ilgili, "Biz aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyiz. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Aile; bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş. ‘Biz de bir aileyiz.’ Haydi oradan! Nereden çıkardın böyle saçmalığı?" ifadelerini kullanmıştı.