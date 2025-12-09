CHP’de 2 genel merkez oluştu

Parti içinde MYK'nın belirlenmesinden sonra gözler gölge kabineye çevrildi. Yakın bir tarihte açıklanması beklenen gölge kabinedeki isimler, CHP'nin Üsküp Caddesi'ndeki (eski Çevre Sokak'taki) Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'nde çalışacak. 15 günde bir Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelecek olan bu isimler için 8 kişilik çalışma ofisi oluşturulacak. Bu durum, parti içinde iki genel merkez görüntüsü verileceği endişesine yol açtı. İki oluşumun da Parti Meclisi (PM) içinden çıktığına işaret eden parti kaynakları, “Gölge kabine de MYK da meşruluğunu buradan aldığı için, bir süre sonra ister istemez aralarında uyuşmazlık baş gösterecektir. Gölge bakanla aynı sorumluluk alanına sahip