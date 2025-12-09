Yeni Şafak
CHP’de 2 genel merkez oluştu

CHP'de 2 genel merkez oluştu

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:009/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel.
Özgür Özel.

Son kurultayda MYK ile gölge kabineyi ayıran CHP'de, parti organları somutlaştıkça ayrışma baş gösteriyor.

Parti içinde MYK'nın belirlenmesinden sonra gözler gölge kabineye çevrildi. Yakın bir tarihte açıklanması beklenen gölge kabinedeki isimler, CHP'nin Üsküp Caddesi'ndeki (eski Çevre Sokak'taki) Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'nde çalışacak. 15 günde bir Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelecek olan bu isimler için 8 kişilik çalışma ofisi oluşturulacak. Bu durum, parti içinde iki genel merkez görüntüsü verileceği endişesine yol açtı. İki oluşumun da Parti Meclisi (PM) içinden çıktığına işaret eden parti kaynakları, “Gölge kabine de MYK da meşruluğunu buradan aldığı için, bir süre sonra ister istemez aralarında uyuşmazlık baş gösterecektir. Gölge bakanla aynı sorumluluk alanına sahip

genel başkan yardımcısının bir arada bulunması, eşyanın tabiatına aykırı. Aynı anda hem dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı hem de gölge dışişleri bakanı olamaz. Örgüt hangisine bakacak? Bu durum, çift başlılık algısı oluşturur” değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE OLASI GÖLGE KABİNE

CHP'nin gölge kabinesinde yer alması muhtemel isimler şöyle: Suat Özçağdaş, Yalçın Karatepe, Pınar Uzun Okakın, Gülşah Deniz Atalar, Sevgi Kılıç, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Aylin Nazlıaka, Murat Bakan, Erhan Adem, Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz.



