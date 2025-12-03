CHP ve DEM Parti arasında 'cellat' polemiği: Özgür Özel kendini böyle savundu

"Ben DEM Parti’ye 'Siz bunu yapıyorsunuz’ demiyorum. Hatta her yerde ben defalarca söyledim bunu. DEM Parti ne yapacaktı? Yani yıllardır çözüm, müzakere, muhataplık diye bekleyen DEM Parti, MHP gelip elini uzattığında ya da ‘Gelin bir çözüm masası kuralım’ dendiğinde ‘Yok’ mu diyecekti? Ben bunu 100 kere söyledim yani. Hatta Tuncer Bakırhan da bu sözümü duyduğunu ve doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi.