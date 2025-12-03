CHP ve DEM Parti arasında 'cellat' polemiği: Özgür Özel kendini böyle savundu

Özgür Özel - Tuncer Bakırhan
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM parti cephesinden tepki çeken 'Celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum' sözlerini savundu. Özel sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia etti.
ve CHP arasında 'cellat' polemiği sürüyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultay konuşmasında başlayan polemikte Özel'den yeni bir açıklama geldi.
DEM Parti'den gelen
'Bu konuyu açarsanız siz borçlu çıkarsınız'
çıkışına cevap veren Özgür Özel, sözlerinin hedefinin DEM Parti olmadığını tekrarladı.
"Ben DEM'e 'bunu niye yapıyorsunuz' demiyorum"
Medyascope’a konuşan Özel, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ben DEM Parti’ye 'Siz bunu yapıyorsunuz’ demiyorum. Hatta her yerde ben defalarca söyledim bunu. DEM Parti ne yapacaktı? Yani yıllardır çözüm, müzakere, muhataplık diye bekleyen DEM Parti, MHP gelip elini uzattığında ya da ‘Gelin bir çözüm masası kuralım’ dendiğinde ‘Yok’ mu diyecekti? Ben bunu 100 kere söyledim yani. Hatta Tuncer Bakırhan da bu sözümü duyduğunu ve doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi.
Bunu DEM Parti siyasetçilerinin üstlerine alınmasına ben üzüldüm. Çünkü çok özenli bir metin ve bunları DEM Parti’nin siyasetçisine değil; CHP’yi bir kararından dolayı sürecin dışında tutan ve Kürtlerle CHP’nin arasını açmaya çalışan, CHP’ye çok acımasız hakaretler, yakıştırmalar ve hatırlatmalar yapanlara söylüyorum yani."
Cellat çıkışı tepki çekmişti
Özel, CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda
"Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum."
demiş ve tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Özel'e ilk cevap veren, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları oldu ve
"Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır." i
fadelerini kullandı.
Özgür Özel, DEM Parti'den gelen tepkiler üzerine sözlerinin muhatabının DEM'liler olmadığını iddia etmiş
"Ben DEM’e söylemedim. DEM’in kapatılmasını hatırlatarak genelleme yaptım."
dese de tepkiler dinmemişti.
"Geçmişi konuşacaksak borçlu çıkarsınız"
Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün TBMM'deki partisinin grup toplantısında Özel'i eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:
Cellatlığımıza soyunan çok oldu, haklısınız. Ama bizi kurban yapmaya kimsenin gücü yetmedi ve yetmeyecektir. Herkes çok iyi bilsin ki cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız.
