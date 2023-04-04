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CHP'de aday adaylarına genel merkeze giriş yasağı

CHP Genel Merkezi’ne çarşamba akşamı saat 18:00’den itibaren milletvekili aday adayları alınmayacak.

11:55 . 4/04/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

Parti genel merkezlerinde milletvekili liste çalışmaları sürüyor. 9 Nisan’da listeler Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek. Öncesinde ise genel merkezlerde hem liderler hem de kurmayların liste mesaisi tüm hızıyla sürüyor.

Yoğun mesai sürüyor

Habertürk'ün aktardığına göre; CHP’de kurmayların ön inceleme çalışması bitmek üzere. Listelerin en geç çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim edileceği belirtiliyor. Ondan sonra Kılıçdaroğlu’nun hafta sonu yapılması planlanan PM’ye kadar yoğun bir mesai yapması bekleniyor. Bu süre zarfında aday adayları da genel merkez alınmayacak. Aday adayları için yasak çarşamba günü saat 18:00 itibari ile başlayacak.


MHP milletvekili aday listesi 2023 açıklandı mı?
MHP milletvekili aday listesi 2023 açıklandı mı?

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili aday listeleri MHP seçmeni tarafından araştırılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nde milletvekili aday adaylığı başvurusu için tanınan süre 22 Mart akşam itibariyle sona erdi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. MHP seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logosu ile girecek. 81 ilde de milletvekili adayı çıkaracak. Peki MHP milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? MHP milletvekili aday adayları kimlerdir? MHP İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adayları belli oldu mu? İşte MHP Malatya, Edirne, Van, Kocaeli milletvekili aday adayı listesi.


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yüksek Seçim Kurulu
2 saat önce
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