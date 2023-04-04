CHP'de aday adaylarına genel merkeze giriş yasağı

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili aday listeleri MHP seçmeni tarafından araştırılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nde milletvekili aday adaylığı başvurusu için tanınan süre 22 Mart akşam itibariyle sona erdi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. MHP seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logosu ile girecek. 81 ilde de milletvekili adayı çıkaracak. Peki MHP milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? MHP milletvekili aday adayları kimlerdir? MHP İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adayları belli oldu mu? İşte MHP Malatya, Edirne, Van, Kocaeli milletvekili aday adayı listesi.