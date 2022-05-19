CHP’de gündem seçim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 27-29 Mayıs’ta Van’da tüm CHP’li belediye başkanlarının katılımı ile ana gündem maddesini seçimlerin oluşturacağı çalıştay düzenleyeceklerini bildirdi. Torun, “Programın ilk gününde belediye başkanlarımız, gruplar halinde Van’ın tüm ilçelerine giderek vatandaşlarımızla buluşacak” dedi.
Çalıştayın resmi açılışının ise 28 Mayıs Cumartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacağını dile getiren Torun, şöyle konuştu:
- “Toplantılarımızın ana gündemi seçimler olacak. Önce genel merkezimizin seçim hazırlıklarını belediye başkanlarımıza anlatacağız. Ardından belediye başkanlarımızın görüş ve önerilerini dinleyeceğiz. Seçime giden süreçte atacağımız adımları belediye başkanlarımızla birlikte ele alacağız. Ayrıca, belediyelerimizin 3 yıllık çalışmalarını ve önümüzdeki 2 yılda yapılması gerekenleri de detaylı olarak konuşacağız. Amacımız, seçime giden süreçte ortak aklı hep birlikte ortaya koymak.”