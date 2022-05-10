CHP’de Karadeniz rahatsızlığı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tartışmalı Karadeniz ziyareti de gündeme geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak toplantı sonrası yaptığı açıklamada gelen sorulara verdiği cevaplarla Karadeniz turunu geçiştirdi.

Ekrem İmamoğlu

BU NASIL BELEDİYE ETKİNLİĞİ

“Karadeniz ziyaretinin iki boyutu var” diyen Öztrak, “İlki hemşehrileri ile bayramlaşma. İkincisi de bazı belediyelerimizin daveti üzerine gitti” dedi. Ancak Karadeniz turunda İmamoğlu’nun bir belediyenin etkinliğine katılmaması dikkat çekti. Öztrak kamu kaynaklarının kullanıldığı iddialarını da önemsediklerini söylerken ziyaretin çok konuşularak gündem değiştirilmek istendiğini iddia etti. Öztrak, İmamoğlu’nun söz konusu ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediği sorusuna ise, “İmamoğlu, CHP’li bir belediye başkanıdır. Genel Başkanımız nasıl bütün belediye başkanları ile görüşüyorsa İmamoğlu ile de görüşür” cevabını verdi.

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Faik Öztrak

MASA HER GÜN GÜÇLENİYORMUŞ

Öztrak, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Saadet Partisi ile ayrı bir ittifak kurmayı düşündüğü iddialarına ilişkin, "6'lı masa etrafında toplanan partiler elbette seçimde en üst başarıyı yakalamak için alternatifleri değerlendirirler. Ben şunu ifade etmek isterim; 6 partinin etrafında toplanan bu masa her gün biraz daha güçleniyor. Tavsiyem; kimse boş yere heyecanlanmasın" dedi.

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