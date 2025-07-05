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CHP'de MYK toplandı

CHP'de MYK toplandı

12:505/07/2025, Cumartesi
DHA
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Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.
Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

CHP'de Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.


Gözaltıların ardından CHP'de MYK Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.



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