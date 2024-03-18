CHP'deki deste deste para sayma skandalında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin DEM ile yine gizli saklı iş birliği yaptığını söyledi. Bunu da milletin gözünden kaçırmak için her gün lügatten yeni ittifak bulduklarını belirten Erdoğan, “Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar” dedi. Erdoğan, Konya mitingindeki konuşmasında CHP’lilerin para sayma görüntüleriyle ilgili de şöyle konuştu: Konya, CHP gibi adı şaibeli işlerle anılan bir partiyi sınırlarından içeri sokar mı? Demet demet dolarları topluyorlar. Avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Şunların haline bak ya. Bunlara bu ülke teslim edilir mi?