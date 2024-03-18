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CHP'deki deste deste para sayma skandalında yeni gelişme

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

12:02 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:26 - 18/03/2024 Pazartesi
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Ali Rıza Braka
Ali Rıza Braka

CHP İstanbul İl Başkanlığında para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka savcıya ifade verdi.




#CHP
#para
#İstanbul
1 saat önce
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