CHP'deki deste deste para sayma skandalında yeni gelişme

Ali Rıza Braka
CHP İstanbul İl Başkanlığında para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka savcıya ifade verdi.
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#İstanbul
1 saat önce
CHP İstanbul İl Başkanlığında para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka savcıya ifade verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin DEM ile yine gizli saklı iş birliği yaptığını söyledi. Bunu da milletin gözünden kaçırmak için her gün lügatten yeni ittifak bulduklarını belirten Erdoğan, “Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar” dedi. Erdoğan, Konya mitingindeki konuşmasında CHP’lilerin para sayma görüntüleriyle ilgili de şöyle konuştu: Konya, CHP gibi adı şaibeli işlerle anılan bir partiyi sınırlarından içeri sokar mı? Demet demet dolarları topluyorlar. Avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Şunların haline bak ya. Bunlara bu ülke teslim edilir mi?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarttığı ve trol ağı ile İBB ile ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın Didim’de gözaltına alındı.
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