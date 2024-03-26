CHP'deki para sayma soruşturmasıyla ilgili iki CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı

CHP’lilerin kaynağı belirsiz oda dolusu paraları sayma görüntüleri siyasetin gündeminden çıkmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valiz valiz para görüntülerinin de çıktığını belirterek, “Dolar mı dersin, avro mu dersin şimdi bunlar var. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı” dedi.