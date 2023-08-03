CHP’deki sorunlar çok ciddi

Meclis’te basın açıklaması düzenleyen Gökhan Günaydın’a İmamoğlu’nun Öymen-Çetin-Karayalçın üzerinden ‘ağabey formülü’ arayıp aramadığı da soruldu. Günaydın, partinin yaşayan eski genel başkanlarıyla kendisinin de bir ay önce yemek yediğini söyledi. Günaydın, “İlerleyen yaşlarına rağmen çok ciddi parti sorunlarıyla ilgilenmekteler. Biz de onların görüşlerinden yararlanıyoruz. Ekrem Bey’in de böyle bir amacı olduğunu düşünmüyorum. CHP içinde bir değişim süreci yaşanıyor, ben buna bir tartışma süreci demiyorum. Bu son derece olağandır” diye konuştu.