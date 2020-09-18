Didim’de bir çiftlik evinde iş isteyen kadına tecavüz etmekle suçlanan CHP’li Başkan Atabay ifade verdi

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına, CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ile Ali Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddia edilmişti. Olay anını kayıta da aldığı iddia edilen Başkan Atabay hakkında mağdur kadın geçtiğimiz günlerde avukatıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından Atabay ve beraberindekiler savcılığa gelerek ifade verdi. Atabay yaklaşık 1,5 saat ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldığı ifade edildi. Diğer isimlerin ise ifade alımı devam ettiği belirtildi.

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İFADE VERDİ

Didim'de CHP'li Belediye Başkanı'ndan iş isteyen S.T. adlı kadının, Başkan Atabay, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında kendisine bir çiftlik evinde zorla tecavüz etmekten suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından Başsavcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Tecavüzle suçlanan CHP'li Başkan Atabay, CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ile Ali Çağlar'ın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek soruşturma savcısı Selahattin Baysal'a ifade verdiği öğrenildi.

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İfadesi alınan Atabay'ın serbest kaldığı, diğer şüphelilerin ise ifadelerinin halen devam ettiği belirtildi.

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