Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHPli Didim Belediye Başkanının tecavüzle suçlandığı çiftlik evi, dikenli tellerle çevrili
AYDİN

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Cengiz Atabay'ın tecavüzle suçlandığı çiftlik evi, dikenli tellerle çevrili

CHP'li Didim Belediye Başkanı'nın tecavüzle suçlandığı çiftlik evi, dikenli tellerle çevrili

Aydın'ın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan S.T.'nin ifadesinde yer alan, en yakın yerleşim yerine 2 kilometre mesafedeki, çevresi dikenli tellerle çevreli çiftlik evi görüntülendi. Başkan Atabay'ın da sık sık çiftlik evine gidip, zaman geçirdiği öne sürüldü.

Haber Merkezi DHA
Didim Belediye Başkanı'nın tecavüzle suçlandığı çiftlik evi görüntülendi.
Didim Belediye Başkanı'nın tecavüzle suçlandığı çiftlik evi görüntülendi.

Didim Adalet Sarayı'na giderek savcılığa şikayetçi olan S.T.'nin iddiasına göre cinsel saldırı olayı, 2016 yılında yaşandı. İddiaya göre iş istemek için belediye başkanıyla görüşen S.T., telefon numarasını verip, ayrıldı. Aynı akşam telefonla arandığı meclis üyesi A.Ç.'nin aracına, iş görüşmesi için çağrıldığını zannederek binen S.T., çiftlik evine götürüldü.

Tecavüzle suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tutuklandığı yönündeki iddiaları yalanladı
GÜNDEM
Tecavüzle suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tutuklandığı yönündeki iddiaları yalanladı

S.T.'nin ifadesinde yer alan çiftlik evi görüntülendi.

2 AY BOYUNCA DEHŞETİ YAŞADI

  • İddiaya göre evde bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Ö.G. ve meclis üyesi Ö.Ç., S.T.'yi bira içmeye zorlandı. Evde bulunanların alkol ve kokain kullandığını öne süren S.T.'nin iddiasına göre Başkan Atabay ve Ö.Ç., Ö.G. isimli kadınla ilişkiye girdi. A.Ç. olanları kamerayla kaydetti. Ardından da Atabay ve Ö.Ç., S.T.'ye tecavüz etti. Daha sonra A.Ç. tarafından evine bırakılan S.T., yine A.Ç. tarafından çekilen vido görüntüleri oğluna izletmekle tehdit edildi. 2 ay boyunca aynı çiftlik evine götürüldüğünü ifade eden S.T., İzmir'deki arkadaşının yanına kaçtı.

CHP'li Didim Belediye Başkanı'na tecavüz suçlamasında önemli gelişme: Müfettişler incelemesini tamamladı
GÜNDEM
CHP'li Didim Belediye Başkanı'na tecavüz suçlamasında önemli gelişme: Müfettişler incelemesini tamamladı

Olayın sosyal medyada yer almasının ardından İçişleri Bakanlığı inceleme başlatırken, görevlendirilen müfettişler hazırladıkları raporu savcılığa sundu. Soruşturma savcısının talimatı doğrultusunda emniyet müdürlüğüne çağrılan S.T., gösterilen fotoğraflardan kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü 4 kişiyi teşhis etti.

Didim'in Akköy Mahallesi'nde bulunan ve en yakın yerleşim alanına yaklaşık 2 kilometre mesafede orman içinde bulunan çiftlik evinin etrafı dikenli tellerle çevrili.

YERLEŞİM YERİNE UZAK

  • S.T.'nin ifadesinde yer alan çiftlik evi görüntülendi. Didim'in Akköy Mahallesi'nde bulunan ve en yakın yerleşim alanına yaklaşık 2 kilometre mesafede orman içinde bulunan çiftlik evinin etrafı dikenli tellerle çevrili. Kapısında ise asma kilit takılı.

Kimsenin olmadığı görülden A.Ç.'ye ait çiftlik evi konumu, ağaçların arasında kaldığı ve kot farkından dolayı yoldan aşağıda kaldığı için görünmüyor.

Kapısında çok sayıda 'Dikkat köpek var' levhaları bulunan çiftlik evine, Başkan Atabay'ın da sık sık gidip, vakit geçirdiği öne sürüldü.

CHP'li Başkan Atabay'ın tecavüz ederek video görüntü ile tehdit edildiğini iddia eden mağdur kadın şikayetçi oldu
GÜNDEM
CHP'li Başkan Atabay'ın tecavüz ederek video görüntü ile tehdit edildiğini iddia eden mağdur kadın şikayetçi oldu
Abone Ol Google News
İşte o çiftlik evi

İşte o çiftlik evi

CHP'li başkanın tecavüzle suçlandığı ev, dikenli tellerle çevrili.
İlk aşıbugün yapılacak

İlk aşı
bugün yapılacak

​10 gün içerisinde 1300 kişi aşılanacak.
Kaşla gözarasında çaldı

Kaşla göz
arasında çaldı

​Taksim'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında.

Kıyamet filmi gibi!

Kıyamet filmi gibi!

​Arabalar, evler, sokaklar küle döndü...

Ayakta yolcu için dikkat çeken talep..

​Türkiye uçan otomobil yarışına erken girdi.
Kapıda yakalandılar

Kapıda yakalandılar

​Polis 123 kamerayı tek tek inceleyip takibe aldı.

​Fiyatlar 110 bin TL'den başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.