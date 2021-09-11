99 yıl önce Yunan bugün CHP

Balıkesir’e bağlı CHP’li Edremit Belediyesi, ilçenin Yunan işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünde büyük bir skandala imza attı. Kurtuluş için düzenlenen törende, 99 yıl önce işgalci Yunanların yaptığı gibi başörtüsü ve çarşafa el uzatıldı. Zincire vurularak diz çöktürülen çarşaflı bir kadının rol aldığı temsilde, çarşaf ‘esaret’ ve ‘karanlık’ olarak sembolize edildi. Ardından da çarşaf çıkarılarak sözde ‘kadın özgürleştirildi.’ İlçe protokolünün sessizce izlediği tiyatroyu bir vatandaşın Kuvayımilliye ruhuyla gösterdiği tepki bitirdi: Müslüman Türk kadını hiçbir zaman diz çökmedi, zincire vurulmadı. Siz ne mesaj vermeye çalışıyorsunuz!

KARANLIĞIN SEMBOLÜ YAPTILAR

İlçede önceki gün sabah erken saatlerde Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda başlayan törenler Menderes Bulvarı’nda devam etti. İlçedeki idarecilerin halkı selamlamasından sonra atlı efeler geçit yaptı, halk oyunu gösterisi düzenlendi. Skandal bundan sonra patlak verdi. İlçenin kurtuluşu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından hazırlanan sözde tiyatro ile temsil edildi. 4 efe ve 1 kadının rol aldığı temsilde, siyah çarşaflı bir kadın zincirlerle sarılarak diz çöktürüldü. Çarşaf ‘esaret’ ve ‘karanlık’ olarak sembolize edildi. Ardından bir efe zincirleri çözerek çarşaf çıkarıldı. Çarşafın altından beyaz elbiseli bir kadın çıktı.

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Törende zincire vurulan çarşaflı bir kadına diz çöktürüldü.

KAYMAKAMA DERS VERDİ

Edremit Kaymakam Turgay Ünsal’ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri temsili alkışlarken Murat Tuna adlı bir vatandaş skandala sert tepki gösterdi. Tuna, adeta Kuvayımilliye ruhuyla tören anonslarının yapıldığı kürsüye giderek “Densizliğin anlamı yok. Neyi temsil ediyorsunuz burada. Türk kadını zincire vurulmadı hiç bir zaman. Müdahale edin sayın Kaymakam” dedi. Kürsüyü de yumruklayan Tuna, ardından protokole yöneldi.

HESABINI VERECEKLER

Tuna, protokoldekilere de tepki göstererek “Türk kadını zincire vurulmadı hiçbir zaman. Türk kadınını zincire vuracak adam anasının karnından doğmadı. Müdahale edeceksiniz sayın Kaymakam. Türk kadını zincire vurulmadı hiçbir zaman. Siz neyi aşılamaya çalışıyorsunuz? Türk kadınının kimse bu kadar aşağılayamaz. Siz ne mesajı veriyorsunuz? Bu suçtur, bunu düzenleyen kimse hesabını verecek” ifadelerini kullandı. Tuna ardından da tören alanını terk etti.

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Murat Tuna

GÖRÜNTÜYÜ YAYINLAMAYIN BASKISI

Kutlama Komitesi Başkanı sıfatıyla törenden sorumlu olan Kaymakam Turgay Ünsal ise skandala tepki göstermek yerine Tuna’nın arkasından “Ne var bunda, sen neyi amaçlıyorsun” diyerek söylendi. Bu da yetmezmiş gibi kaymakam Ünsal, skandala ilişkin görüntüleri yayınlamamaları için yerel basın ve ajanslara baskı yaptı. Bazı basın yayın kuruluşları görüntüleri sansürlese de görüntüler Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Murat Tuna, protokolün önüne giderek rezilliğe isyan netti. Tuna, protokoldekilere de sert tepki gösterdi.

ÇOCUĞUMUN YÜZÜNE BAKAMAZDIM

Skandala tepki gösteren Murat Tuna, yaşanan o anları Yeni Şafak’a anlattı. Siyah çarşaf ve zinciri görür görmez skandal bir temsil olabileceğini düşündüğünü aktaran Tuna şunları söyledi: “Temsil sürerken kürsüye giderek tepki gösterdim. Bunun nahoş bir durum olduğunu ve sonlandırılmasını istedim. Kim yaptıysa, düzenliyorsa bu manzarayı kaldırın dedim. ‘Yapamayız’ dedi. ‘Bunu durdurun yoksa burayı dağıtacağım’ dedim. Israrla oyunu tuttular. Ben de o esnada kürsüyü yumrukladım. Yumruğu vururken dedim ki; ‘Müslüman Türk kadını asla boyun bükmemiştir, diz çökmemiştir ve zincire vurulmamıştır.’ Protokoldekiler hala seslerini çıkarmayınca ben de sesimi yükseltmeye başladım. Ondan sonra ben ‘Türk kadını diz çökmemiştir, Türk kadını asla zincire vurulmamıştır. Ne yapmak istiyorsunuz? Niyetinizi, ideolojinizi başka yerlerde sergileyin’ diyerek terk ettim. Ben o hareketi orada yapmasaydım, önce imanımdan şüphe ederdim, sonra da çoluk çocuğumun yüzüne bakamazdım, gereken tepkiyi verdim.”

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KAYMAKAM GÖREVDEN ALINDI

Kaymakam Turgay Ünsal, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildi. Balıkesir Valiliği de inceleme başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Söz konusu kutlama programında Kurtuluş Töreninin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür. Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır.

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Turgay Ünsal

TÜRK KADININA HAKARET

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), skandal gösteriyle ilgili suç duyurusunda bulundu. KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Canan Sarı, “Türk halkının topyekun verdiği özgürlük mücadelesini, kadınların çarşaftan kurtulmasıyla anlatan bu sakil gösteri, vatan uğruna canını veren şehitlerimize ve Türk kadınına hakarettir. Başta Edremit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edremit Şubesi olmak üzere, bu hakaret ve aşağılamada payı olan herkesten yargı önünde hesap sorulması için az önce suç duyurusunda bulunduk. İlerleyen süreçte de olayın takipçisi olacağız” dedi.

Engin Özkoç

SAVUNDULAR!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Edremit’in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyi savundu. Bu konu hakkında bilgi aldığını, gösterinin geleneksel olarak önceki yıllarda da yapıldığını anlatan Özkoç, “765 gün esaret altında kalan Balıkesir halkının kendilerine ve kadınlarına yapılan zulmü, temsili olarak düşmanı gönderip özgürlüklerine kavuşan insanlarımızı sergileyen bir gösteri olduğunu söylediler. Bizim bakış açımız şudur; Kurtuluş Savaşı’nda, İnebolu’dan Ankara’ya uzanan bir ‘Kurtuluş Yolu’ mevcuttur. Bu yol, 340 kilometrelik bir yoldur. Yemenisi, çarşafı olan, başı açık, Kurtuluş Savaşı’nda omuz omuza mücadele vermekten gurur duyduğumuz kadınlarımızla bu ülkeyi özgürlüğüne kavuşturduk” dedi.

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GÜNDEM CHP'li Edremit Belediyesi'nin kadınları aşağıladığı gösteriye soruşturma