CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeni heykel: Kemeraltı Çarşısı'na Benzinci Kör Hafız

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın sembol isimlerinden biri olan ve 70 yıl boyunca çakmaklara gaz doldurarak hayatını devam ettiren Mustafa Ayrıközü için İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. CHP'li belediyenin yaptığı uzun çalışmaların ardından “Benzinci Kör Hafız”ın heykeli dikildi.

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Kent kültürü için önemli

İzmir Büyükşehir Belediyesi, heykelin insan-mekan ilişkisi ve vefa duygusuna atıfta bulunduğunu ve kent kültürü adına yapıldığını açıkladı.

İzmir'de Benzinci Kör Hafız olarak tanınan ve İzmir'in sembol isimlerinden biri olan Ayrıközü, 70 yıl boyunca Kemeraltı Çarşısı'nın girişinde çakmak gazı, tarak, ayna ve iğne gibi ürünler sattı.

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Heykelin pazartesi günü İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından törenle açılacağı öğrenildi.

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Benzinci Kör Hafız kimdir?

İzmir'in ve tüm Ege Bölgesi'nin en hareketli çarşısında Benzinci Kör Hafız ismiyle tanınıyordu. Asıl adı Mustafa Ayrıközü'ydü, 1902 yılında İzmir'de doğdu. Tıbbiye'de öğrenci olan

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Ayrıközü, mezun olup yaşamını hekim olma hayali kursa da Gaziantep'e asker olarak gönderildi. İşgal altındaki kentte sağ gözünü, ardından gönderildiği Musul'da sol gözünü kaybetmişti.

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