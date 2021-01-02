Gündem CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeni heykel Kemeraltı Çarşısına Benzinci Kör Hafız
İZMİR

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeni heykel: Kemeraltı Çarşısı'na Benzinci Kör Hafız

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Benzinci Kör Hafız lakabıyla tanınan Mustafa Ayrıközü'nün heykelini dikti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın sembol isimlerinden biri olan ve 70 yıl boyunca çakmaklara gaz doldurarak geçimini sağlayan Ayrıközü'nün heykeli, pazartesi günü İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından törenle açılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Heykel, pazartesi günü İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından törenle açılacak.
Heykel, pazartesi günü İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından törenle açılacak.

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın sembol isimlerinden biri olan ve 70 yıl boyunca çakmaklara gaz doldurarak hayatını devam ettiren Mustafa Ayrıközü için İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. CHP'li belediyenin yaptığı uzun çalışmaların ardından “Benzinci Kör Hafız”ın heykeli dikildi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeni heykel hizmeti
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeni heykel hizmeti

Kent kültürü için önemli

İzmir Büyükşehir Belediyesi, heykelin insan-mekan ilişkisi ve vefa duygusuna atıfta bulunduğunu ve kent kültürü adına yapıldığını açıkladı.

  • İzmir'de Benzinci Kör Hafız olarak tanınan ve İzmir'in sembol isimlerinden biri olan Ayrıközü, 70 yıl boyunca Kemeraltı Çarşısı'nın girişinde çakmak gazı, tarak, ayna ve iğne gibi ürünler sattı.

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Heykelin pazartesi günü İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından törenle açılacağı öğrenildi.

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CHP'li Bilecik Belediyesi'nden yeni heykel açılışı

Benzinci Kör Hafız kimdir?


İzmir'in ve tüm Ege Bölgesi'nin en hareketli çarşısında Benzinci Kör Hafız ismiyle tanınıyordu. Asıl adı Mustafa Ayrıközü'ydü, 1902 yılında İzmir'de doğdu. Tıbbiye'de öğrenci olan

Ayrıközü, mezun olup yaşamını hekim olma hayali kursa da Gaziantep'e asker olarak gönderildi. İşgal altındaki kentte sağ gözünü, ardından gönderildiği Musul'da sol gözünü kaybetmişti.

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