Chp'liler komisyonda Varank'ın yolunu kesti

Komisyon salonuna hazırlanan liste dışında kimsenin alınmaması kararı nedeniyle bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri içeri giremeyince, CHP başta olmak üzere muhalefet partileri gerginlik çıkarttı. Komisyon Başkanı Mustafa Varank, salona girişte CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal tarafından engellendi. Sarıbal’ın ittiği Varank, “Sen benim önümü nasıl kesersin” diye tepki gösterdi. Bazı AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı. Tartışmadan sonra geçilen toplantıda CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in “Dışarıda millet darbediliyor, siz burada toplantıya devam ediyorsunuz” sözleri üzerine Varank, “Girişte sizin arkadaşlarınız benim önümü kesti, ben darbedildim. TBMM nümayiş yapma yeri değildir. Burada kurallara herkes uyacak” cevabını verdi. Tartışmaların uzaması üzerine Varank, toplantının Plan Bütçe Komisyonu salonunda yapılmasına karar verdi.