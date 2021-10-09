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CHP’nin gerilim hayali

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, sorumsuzca bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu röportaj verdiği bir grup gazeteciye, hiçbir gerekçe göstermeden “Eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’nin gerilim hayali
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine devleti ve hükümeti hedef alan çok tartışılan bir açıklamaya imza attı. Aklındaki cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıralayan Kılıçdaroğlu, ayrıca AK Parti ile anayasa masasına oturmayacaklarını da belirtti. Konuşmasında 2023 seçimlerine giderken iktidarın gerilimi tırmandırmasından endişe duyduğnu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Adeta kulağına üflenmiş cümleleri sarf eden Kılıçdaroğlu, “Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim, eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var.” dedi. Kılıçdaroğlu’nun 90’lı yılları hatırlatan bu açıklamalarından önce Sedat Peker’in iddialarını yorumlayan eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür’ün, “Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir” şeklindeki açıklamasından hemen sonra HDP’ye silahlı saldırı yapılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Köprü otoyol ve tünel yapımına karşı çıkmadım
OYNAT 00:13
Kemal Kılıçdaroğlu: Köprü otoyol ve tünel yapımına karşı çıkmadım
Türkiye'yi büyütecek ve kalkındıracak bütün yatırımlara karşı çıkan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Niye yaptılar diye hiç sormadım' diyerek projelere karşı çıkmadığını savundu. Mersin'de Nakliyeciler Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, “Otoyollar, köprüler ve tüneller yapıyorlar; gayet güzel. 'Niye yaptınız' diye hiç sormadım? İhtiyaç varsa yapılır' ifadelerini kullandı.

PEKER VE EYMÜR İLE PARALEL İFADE

Kılıçdaroğlu’nun eski MİT’çi Mehmet Eymür ve Sedat Peker ile benzer ifadeler kullanması dikkat çekti. HDP’ye yönelik 17 Haziran’daki kanlı baskın, 1990’lı yılların karanlık figürleri arasında bulunan Eymür ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarını akıllara getirmişti. Peker’in videoları sonrasında açıklama yapan Eymür, “Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir” kehanetinde bulunmuştu. Peker ise “Alevilere yönelik saldırı düzenlenebileceğini” iddia etmişti.

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CHP’nin gerilim hayali

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