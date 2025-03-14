CHP'ye terör soruşturması: Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik terör örgütü DHKP/C soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 34 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Melih Morsümbül, Kalender Özdemir ve Haydar Battal'ın da olduğu 12 şüphelinin ''terör örgütünü finanse etmek'' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 34 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

CHP'li başkanlar tutuklandı

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay, Kalender Özdemir, Sinan Çetiz, Haydar Battal, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut'un "terör örgütünü finanse etmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler İsmail Yalnız, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Hatice Yazlık'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılırken, diğer şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Genç'in ifadesi ortaya çıktı

Genç'in ifadesi de ortaya çıktı. Yaklaşık 30 sayfa ifade veren Genç'e, DHKP/C silahlı terör örgütüne herhangi bir maddi destek sağlayıp sağlamadığı soruldu.

"Terör örgütüne madde destek sağlamadım"

Suçlamaları reddeden Şükrü Genç, "Terör örgütüne maddi destek sağlamadım. Eski ismi Armutlu yeni ismi Baltalimanı olan mahallede örgüt adına yapıldığı devlet kurumları tarafından tarafımıza bildirilen bir binanın olduğu ve bu bina hakkında yıkım kararı bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine İBB ve o dönem başkanlığını yürütmüş olduğum Sarıyer Belediyesi ve emniyet güçleriyle birlikte örgüt adına inşa edilen binanın yıkımı için kurumlar arasında bir tarih belirlendi. Ve emniyet güçleri belirtilen yer ve tarihte gerekli tedbirleri aldılar. Yıkımın yapılacağı gün İBB araçları arızalı olduğu gerekçesiyle yıkıma katılmayıp herhangi bir araç göndermedi. Başkanı olduğum Sarıyer İlçe Belediyesine ait araçlarla birlikte emniyet güçlerinin refakatinde belirtilen mahalledeki örgüte ait binanın yıkımı gerçekleştirildi. Benim ikamet adresim de yıkımı yapılan binanın yakınındadır. Belediye Başkanı olmamın sebebiyle halk ile hep iç içe oldu. Yıkımdan sonra tarihini tam olarak hatırlamadığım bir gün esnaf ziyareti yapmış olduğum esnada bir esnaf yanıma gelerek, yıktırdığımız bir bina ile ilgili bahse konu örgüt tarafından şahsımı kastederek, ‘Sizin adınız örgütün ölüm listesine alınmış. Kendinize dikkat edin' dedi. Ben de bu bilgiyi o dönemki Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ilettim. Aramızda yapmış olduğumuz bir sohbette de İlçe Emniyet Müdürü bana örgüt tarafından evimin gözetlendiğini bu sebeple ikametim çevresinde tedbir alacaklarını söyledi. Bu olaylardan sonra İstanbul Valiliği tarafından şahsıma koruma polisi görevlendirildi" dedi.

"Herhangi bir örgüte ya da örgüt mensubuna para vermedim"

Örgüte para transferi iddialarını da üzerine ise Genç, "Kesinlikle herhangi bir örgüte ya da örgüt mensubuna ne kendi adıma ne de belediye adına para vermedim. Böyle bir para kesinlikle ödenmedi. Bu iddialar asılsızdır. Kaldı ki ben bu örgütün hedefindeydim. Bundan dolayı devlet korumasındaydım" şeklinde oldu.

Şükrü Genç'e DHKP/C terör örgütü tarafından yapılan organizasyonlara belediye bünyesinden araç tahsis edip etmediği de soruldu. Genç bu soruya da, "Belediye başkanlığı yapmış olduğum dönemde hiçbir örgüte ve illegal organizasyona herhangi bir araç temin etmedim" dedi.

Şükrü Genç ifadesinin sonunda ise, " Ben yaklaşık 15 yıllık belediye başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Hedefi durumda olduğum bir örgüte yardım etmem söz konusu olamaz. Ben vatanımı milletimi seven bir Türk vatandaşıyım" ifadelerini kullandı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Kazova Tekstil adlı firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespitine yer verilmişti.

Terör örgütü DHKP/C'nin yapılanmalarından İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 34 zanlı gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında, suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Medya AŞ'de yönetim kurulu üyesi olan Kalender Özdemir'in de bulunduğu, 13 şüphelinin halen belediyelerde aktif görevde olduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Söz konusu dönemde terör örgütü DHKP/C'ye şüphelilerce aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu belirlenmişti.







