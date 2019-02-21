Çiftçiye 70 ton tohum desteği

Gaziantep Büyük-şehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Baklagil Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 350 çiftçiye 70 ton nohut tohumu dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Suludere Şantiyesi’ndeki dağıtım törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, il protokolü ve çiftçiler katıldı.

‘TÜRKİYE TARIM ÜLKESİ’

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin tarım ülkesi olduğunu hatırlatarak, “Her zaman tarım sektörünü desteklememiz gerekiyor. Fatma başkanımızın çiftçiye tohum dağıtması Türkiye’ye örnek bir belediyecilik anlayışıdır. 2014 yılında başladılar bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 100 bin lira harcayarak 1000 çiftçimize 200 ton tohum dağıttılar. Böylece hem çiftçiye destek oldular hem de bir belediye başkanı olarak çiftçini gönlüne girmeye başardı. Bu çalışmalar tüm Türkiye’ye örnek olacaktır” dedi.

‘ÇİFTÇİNİN DERDİ BİZİM DERDİMİZ’

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eli nasırlı çiftçilerin bu memleketin toprağına alın teriyle değer kattıklarını belirterek, “Burası bereketli hilal. Mezopotamya ile Doğu Akdeniz arasındaki toprak kıpkırmızı. Çevreyi, toprağı, suyu, havayı korumak en büyük görevimizdir. Bunlar Allah’ın bize verdiği emanettir. Bu emanetlerle uğraşan çiftçilerimiz de bizim gözümüzün nurudur. Çiftçinin derdi bizim derdimiz, işçi huzurluysa çiftçi huzurluysa biz huzurlu ve mutluyuz” diye konuştu.

“5 yıl önce Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığını kurduğumuzda buna kimse inanamadı, Türkiye’de bir model oldu” diyen Şahin, şöyle devam etti: “Bereketli hilalin nimetini rakamlara baktığımız zaman sanayide gıdaya dayalı üretimde en iyilerden bir tanesiyiz. Tarımda da çok iddialıyız, lezzetin başkentiyiz. Bu bir zincir bu zinciri nasıl oluşturacağız, sof domatesi üretemezsen, Nurdağı’nın İslahiye’nin kırmızı biberini üretemezsen, o tat ne olacak, o salça olmazsa, o lezzet olmazsa, o baharat olmazsa, nohut, mercimek olmazsa nasıl olacak? İthalatı önlemenin yolu yerli ve milli üretimi desteklemekten geçiyor.”

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‘Ektiğimizi biçeceğiz’

Başkan Şahin, “Bugün harman zamanı, 5 senedir biz size çalışıyoruz, artık 31 Mart akşamında ektiğimizi biçeceğiz. Daha güçlü Türkiye, daha güçlü bir Gaziantep olacağız. Sandıkta yeni bir destan yazacağız, alnımız ak, başımız dik cumhurbaşkanımıza gideceğiz ve ‘Gazi şehrimiz ve çiftçimiz çok sağlam durdu. Size sonucu getirdik’ diyeceğiz. Sizlere güveniyorum inanıyorum, birlikte başaracağız, başarımızı birlikte tescil edeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, çiftçilere verdikleri destekten dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e plaket takdim etti.