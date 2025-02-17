Çifte vatandaş olan katiller yargılansın

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi yerle bir eden İsrail'e, çifte vatandaşların desteği yeniden gündemde. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, katliama katılan çifte vatandaşların hesap vermesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Platfom Başkanı Avukat Mustafa Eminoğlu, soykırım suçuna katılanlar hakkında soruşturma izni verilmesini istedi. Belçika başta olmak üzere İtalya, Güney Afrika, Sri Lanka, Fransa, Tayland ve Brezilya gibi ülkelerde çifte vatandaşlara soruşturma açıldığını hatırlatan Eminoğlu, “Soykırım suçunu işleyen Türkiye-İsrail vatandaşlarının da yargılanması gerektiğini belirttik” dedi.

SOYKIRIMI GİZLEMİYORLAR

İsrail'in göçe dayalı şekilde kurulduğunu anlatan Eminoğlu, “Dolayısıyla soykırım suçunu işleyen kimselerin çoğu İsrail’in dışında da bir vatandaşlığa sahip. Tarihsel olarak yoğun ilişkiler nedeniyle Türkiye, Yahudiler için uzun yıllar yaşanılan ve tercih edilen bir ülke oldu. Bu nedenle Türkiye-İsrail çifte vatandaşlarının sayısının, sanılanın aksine hayli fazla olduğunun vurgulanması gerekiyor” diye konuştu. Söz konusu çifte vatandaşların bazılarının sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla soykırıma doğrudan katıldıklarını ifade eden Eminoğlu, İsrail ordusuna katılan bu kimselerin sosyal medya hesaplarından aleni olarak paylaşım yaptığına dikkat çekti.

KANUN TEKLİFİ 7 AYDIR TBMM’DE

Soykırıma katılan çifte vatandaşlara yönelik hukuki yaptırımlar içeren kanun teklifi 9 Temmuz 2024 tarihinden bu yana TBMM gündeminde bekliyor. Bu duruma ilişkin Eminoğlu, “Söz konusu kanun teklifinin geçmesine yönelik somut destekler gerekiyor. Bu teklifin kanunlaşmasıyla birlikte çifte vatandaşların işleyeceği suçlara yönelik hukuki kurallar güçlenecek” dedi.

SUÇ İŞLEYENLER YARGILANSIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail tarafından şehit edilmesiyle başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirterek, “Gazze’de soykırım ve insanlığa karşı suç işleyenlerin yargılanması için de soruşturmalar açılması gerektiğini” kaydetti.











