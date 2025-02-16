Hamas'tan İsrail'e sert uyarı: Ateşkesi bozmanın ağır sonuçları olur

İsrail ateşkes anlaşmasını bozarak Refah'a dron saldırısı düzenledi
Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas Hareketi arasında 19 Ocak 2025'te varılan ateşkes anlaşması, terör devletinin ihlalleri nedeniyle sekteye uğradı. İşgal güçlerinin üç Filistinliyi şehit ettiği Refah'a yönelik dron saldırısının ardından, Hamas İsrail'i şiddetle kınadı. Kınama mesajının yayımladığı basın açıklamasında, "Sorumluluklarınızı yerine getirin, ateşkesi bozmanın ağır sonuçları olur" ifadeleri yer aldı.
Hamas Hareketi ile İsrail arasında, 19 Ocak'ta Gazze'de ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ancak terör devleti, resmen yürürlüğe girdiği günden bu yana ateşkesi en az 10 kez ihlal etti.
Hamas'tan İsrail'e uyarı
Hamas'tan İsrail'e uyarı
İsrail'in, Refah'ta insani yardımların geçişiyle vazifeli üç görevliyi dron saldırısıyla şehit etmesi üzerine, Hamas Hareketi'nden ivedi açıklama geldi:
"Bu sabah Refah kentinin doğusunda, insani yardımların girişini sağlamakla görevli polis memurlarını hedef alan ve üçünün şehit olmasıyla sonuçlanan hain Siyonist İHA saldırısı, ateşkes anlaşmasının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir.
Bu suç, anlaşmanın daha geniş çaplı ihlallerinin yanı sıra, işgalin taahhütlerini göz ardı etmeye devam ettiğinin altını çizmektedir.
Buna ek olarak; işgalcinin anlaşmanın ikinci aşaması için müzakereleri başlatmakta gecikmesi, arabulucuların aracılık ettiği ve uluslararası toplumun tanıklık ettiği anlaşmaya bağlı kalma konusundaki ciddiyetsizliğini daha da vurgulamaktadır.
Bu durum aynı zamanda savaş suçlusu Netanyahu'nun anlaşmanın ilerlemesini engelleme, esir takası sürecini sekteye uğratma, saldırganlığa geri dönme ve yeni soykırım eylemleri gerçekleştirme niyetini de ortaya koymaktadır.
Bu vahşi suçu ve anlaşmanın uygulanmasına yönelik tüm ihlalleri kınarken, işgali bu eylemlerin doğuracağı ağır sonuçlardan tamamen sorumlu tutuyoruz.
Ayrıca arabulucuları, Siyonist düşmanı tüm taahhütlerini yerine getirmeye zorlama sorumluluğunu üstlenmeye, ateşkes anlaşmasını tekrar tekrar ihlal etmesini durdurmak için müdahale etmeye, insani protokole tüm hükümleriyle uymasını sağlamaya ve ikinci aşama için müzakereleri derhal başlatmaya çağırıyoruz."
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