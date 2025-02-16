Hamas'tan İsrail'e sert uyarı: Ateşkesi bozmanın ağır sonuçları olur

Buna ek olarak; işgalcinin anlaşmanın ikinci aşaması için müzakereleri başlatmakta gecikmesi, arabulucuların aracılık ettiği ve uluslararası toplumun tanıklık ettiği anlaşmaya bağlı kalma konusundaki ciddiyetsizliğini daha da vurgulamaktadır.