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'Çiftlik Bank'ın kara kutusu Osman Naim itiraf etti: 537 bin dolar aldım

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirlenen ve kırmızı bültenle Türkiye'ye getirilen Osman Naim Kaya adliyeye sevk edildi. Kaya, 'danışmanlık' işleri nedeniyle komisyon adı altında Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını itiraf etti.

11:36 . 10/04/2023 Pazartesi
AA
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın kara kutusu adliyeye sevk edildi.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın kara kutusu adliyeye sevk edildi.

"Kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından 8 Nisan Cumartesi günü İstanbul'a getirilen Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan Kaya'nın, emniyetteki ifadesinde, önceden bir tanışıklıkları bulunmayan Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, Uruguay'a gelen Aydın ile ailesine ev ve araç alımında danışmanlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Hakkındaki suçlamaları reddetti

"Danışmanlık" işleri nedeniyle komisyon adı altında Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını belirten Kaya'nın, herhangi bir ilgisi olmadığını ileri sürdüğü Çiftlik Bank kurulurken Uruguay'da bulunduğunu ve Paraguay'a da hiç gitmediğini iddia ettiği bildirildi.

Kaya'nın, Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın ile herhangi bir şirkette ortaklığının olmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki işlemleri tamamlanan Kaya, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayın geçmişi

"Çiftlik Bank" davası kapsamında, sanık Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle 2018 yılında Uruguay'da yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verilmişti. "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından zanlı 8 Nisan Cumartesi günü Türkiye'ye getirilmişti.



#Çiftlik Bank
#Mehmet Aydın
#Osman Naim Kaya
31 dakika önce
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