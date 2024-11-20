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Çiftlik Bank'tan sonra bu kez Hindi Çiftliği vakası: 50 milyon liralık vurgun yapıp kayıplara karıştı

Çiftlik Bank'tan sonra bu kez Hindi Çiftliği vakası: 50 milyon liralık vurgun yapıp kayıplara karıştı

10:3920/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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Ankara'da, Devlet Su İşleri'nde görevli memur Doğancan D., 'Çiftlik Bank' dolandırıcılığının bir benzerini hayata geçirdi.
Ankara'da, Devlet Su İşleri'nde görevli memur Doğancan D., 'Çiftlik Bank' dolandırıcılığının bir benzerini hayata geçirdi.

Ankara’da, 'Çiftlik Bank' dolandırıcılığının bir benzeri yaşandı. Memur Doğancan D., Diyarbakır’da hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek yüksek gelir vaatleriyle çalışma arkadaşlarını kandırdı. Yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandıran Doğancan D. kayıplara karıştı. Polis geniş çaplı bir arama başlattı.

Çiftlik Bank dolandırıcılığının ardından bu kez Ankara'da, yüksek kâr vaat ederek vatandaşları dolandırmaya çalışan 'Hindi Çiftliği' sistemi ortaya çıktı.

Ankara’da Devlet Su İşleri'nde görevli memur Doğancan D. iddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da
'Hindi çiftliği'
kurduğunu söyleyerek söz konusu işten yüksek gelirler elde edileceğini söyledi. Bunun özerine Doğancan D.'nin çalışma arkadaşları birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla Doğancan D.'ye verdi.

Doğancan D.'nin işe gelmemesi ve telefonlara dönüş yapmaması üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları, kendilerinin yüksek miktarlarda para verdiklerini, şüpheliye ulaşamadıklarını kaydederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.


İki dolandırıcılık kaydı var

Doğancan D. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelinin evinde yaptığı aramada dijital materyallerine el konulurken, Doğancan D.'nin araç kiraladığı tespit edildi.


Yapılan PTS çalışmaları sonucunda 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydığı bulunduğu belirtilen Doğancan D.'nin Çanakkale'ye gittiği, Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydı olduğu belirlendi.

40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Doğancan D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.


İfade veren B.G., Doğancan D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, bunun yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini ancak dolandırıldığını anladığını ifade ederek Doğancan D.'den şikayetçi olduğunu kaydetti.


Yeni mağdurların olup olmadığına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.



#Ankara
#dolandırıcılık
#fon vurgunu

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