Çiftlik Bank davasında ara karar: İki sanık tahliye edildi

Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu davada ara karar verildi. Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi.
Çiftlik Bank davasının görülmesine Kartal'daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Sanıkların savunmasının alınmasıyla başlayan duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı.
Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
Mahkeme, hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası talep edilen Tosuncuk lapalı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu, Havva Özay, Osman Naim Kaya, ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Mahkeme diğer yandan, tutuklu sanık Cafer Çolak ve Serdal Dosdoğru'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma, Fatih Aydın'ın imzaların kendisine ait olmadığına yönelik iddiaların araştırılmasına karar verirken, Mehmet Aydın'ın bir sonraki duruşmaya kadar zararların giderilmesine zaman verdi. Duruşma 3 Şubat 2025'e ertelendi.