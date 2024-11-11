Çiftlik Bank davasında ara karar: İki sanık tahliye edildi

Mahkeme, hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası talep edilen Tosuncuk lapalı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu, Havva Özay, Osman Naim Kaya, ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme diğer yandan, tutuklu sanık Cafer Çolak ve Serdal Dosdoğru'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma, Fatih Aydın'ın imzaların kendisine ait olmadığına yönelik iddiaların araştırılmasına karar verirken, Mehmet Aydın'ın bir sonraki duruşmaya kadar zararların giderilmesine zaman verdi. Duruşma 3 Şubat 2025'e ertelendi.