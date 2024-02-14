Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Kara kutusu tahliye edildi! Tosuncuk'un sözleri herkesi şaşırttı

Çiftlik Bank davasında yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın, Mehmet Aydın ve Nisan ayında Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada avukatlar hazır bulundu.
"Biz suçlu olsak bile ödemeler yapılacak"
"Cezamı çektim"
Kara kutu tahliye edildi
Mahkeme heyeti sanık Osman Naim Kaya hakkında suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, delillerin toplanmış olması ve delilleri karartma şüphesi bulunmamasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
İddianame
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 farklı iddianame birleştirildi. Davalarda toplam 4 bin 582 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor. Aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dava için toplamda 86 bin 114'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.