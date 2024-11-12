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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın son görüntüsü dikkat çekti: Görenler tanıyamadı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın son görüntüsü dikkat çekti: Görenler tanıyamadı

14:3412/11/2024, Salı
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Mehmet Aydın
Mehmet Aydın

Çiftlik Bank davasının sanığı, "Tosuncuk" olarak tanınan Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye bir mektup gönderdi. Aydın, tüm bildiklerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade ederken, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirtti. Mektupla birlikte gönderdiği fotoğrafta, Aydın’ın zayıfladığı da dikkat çekti.

Türkiye, yıllar önce
'Çiftlik Bank'
dolandırıcılığıyla ülke tarihinin en büyük vurgunlarından birini yaşadı.

Tosuncuk lakabıyla tanınan
Mehmet Aydın
, Çiftlik Bank yalanıyla binlerce insanı kandırdı.

Aydın, topladığı paralarla 2018 yılında yurt dışına kaçtı.


Daha sonra Mehmet Aydın, 2021 yılının Temmuz ayında Brezilya’da teslim olmasının ardından Türkiye’ye iade edilerek 7 Temmuz 2021’de tutuklandı.



Mahkemeye mektup yazdı: Tüm bildiklerimi anlatacağım...


Tosuncuk lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın üç ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen ‘Çiftlik Bank' davası devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.


Cezaevinden mahkemeye mektup yazan Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.


Bir de fotoğraf gönderdi


İfadesinin yeniden alınmasını isteyen Aydın, "Tüm bildiklerimi detaylı olarak anlatmak için tekrardan ifademin alınmasını ve gereğini arz ederim." dedi.


Mektubunun yanında bir de fotoğraf gönderen Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki beyanlarımda Ayhan Çalışkan hakkında tesisimize makine yapan bir üretici olduğunu söylemiştim. Aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay'da bulunan Osman Naim Kaya'nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır. Bu şirketlerdeki bana ait hisseler Uruguay devletinin bana ait mal varlıklarına el koyma riskine karşı Ayhan Çalışkan'a devredilmiştir. Söz konusu şirketlerde Ayhan Çalışkan üzerinden para transfer edilmesi dikkat çektiğinden çok sayıda inşaat malzemeleri alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir."

Süt üretim tesisi, Bitcoin makineleri, Paraguay'da rüşvet...


Edirne'deki süt üretim tesisi müdürü makinelerin yenilenmediğine şahittir. Ayrıca Ayhan Çalışkan'ın eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur. Paraguay'a gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat'la birlikte Ayhan Çalışkan‘ın İstanbul'daki şirket deposuna indirdik onlar da şahittir. 1000'e yakın cihazı makine temsilcisi olarak Paraguay‘a göndermeye çalışırken gümrükte yakalanmış, sonrasında 200 bin dolar rüşvet vererek gümrük müdürünü ikna edip makinelerin Paraguay‘a sevki sağlanmıştır. Bu olayı kendisi Osman Naim Kaya'ya anlatmıştır. WhatsApp konuşmaları dilekçemin ekinde mevcuttur."


"Biz tutuklanınca mal varlıkları ona kaldı: Paralarla sefa sürüyor"


Mektubunda Ayhan Çalışkan'ın Çiftlik Bank mağdurlarının parasıyla sefa sürmeye devam ettiğini söyleyen Aydın, tüm bildiklerini detaylı olarak anlatmak için ifadesinin yeniden alınmasını istedi.


Aydın son olarak şunları söyledi:


"Makineler Paraguay'a ulaştıktan sonra Ayhan Çalışkan Paraguay ile ortağımıza 100 bin dolar göndermiştir. Davaya konum MASAK raporunda bu havale görülmektedir. Bu para makinelerin kurulması için masraflar için gönderilmiştir. Uruguay ve Paraguay'daki mal varlıkları biz tutuklanınca Ayhan Çalışkan'a kalmıştı. Çiftlik Bank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir. Tüm bildiklerimi detaylı olarak anlatmak için tekrardan ifademi alınmasını ve gereğini arz ederim."



#Mehmet Aydın
#çiftlik bank
#Paraguay

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