'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın son görüntüsü dikkat çekti: Görenler tanıyamadı

Çiftlik Bank davasının sanığı, "Tosuncuk" olarak tanınan Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye bir mektup gönderdi. Aydın, tüm bildiklerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade ederken, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirtti. Mektupla birlikte gönderdiği fotoğrafta, Aydın’ın zayıfladığı da dikkat çekti.
Aydın, topladığı paralarla 2018 yılında yurt dışına kaçtı.
Daha sonra Mehmet Aydın, 2021 yılının Temmuz ayında Brezilya’da teslim olmasının ardından Türkiye’ye iade edilerek 7 Temmuz 2021’de tutuklandı.
Mahkemeye mektup yazdı: Tüm bildiklerimi anlatacağım...
Tosuncuk lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın üç ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen ‘Çiftlik Bank' davası devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
Cezaevinden mahkemeye mektup yazan Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.
Bir de fotoğraf gönderdi
İfadesinin yeniden alınmasını isteyen Aydın, "Tüm bildiklerimi detaylı olarak anlatmak için tekrardan ifademin alınmasını ve gereğini arz ederim." dedi.
Süt üretim tesisi, Bitcoin makineleri, Paraguay'da rüşvet...
Edirne'deki süt üretim tesisi müdürü makinelerin yenilenmediğine şahittir. Ayrıca Ayhan Çalışkan'ın eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur. Paraguay'a gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat'la birlikte Ayhan Çalışkan‘ın İstanbul'daki şirket deposuna indirdik onlar da şahittir. 1000'e yakın cihazı makine temsilcisi olarak Paraguay‘a göndermeye çalışırken gümrükte yakalanmış, sonrasında 200 bin dolar rüşvet vererek gümrük müdürünü ikna edip makinelerin Paraguay‘a sevki sağlanmıştır. Bu olayı kendisi Osman Naim Kaya'ya anlatmıştır. WhatsApp konuşmaları dilekçemin ekinde mevcuttur."
"Biz tutuklanınca mal varlıkları ona kaldı: Paralarla sefa sürüyor"
Mektubunda Ayhan Çalışkan'ın Çiftlik Bank mağdurlarının parasıyla sefa sürmeye devam ettiğini söyleyen Aydın, tüm bildiklerini detaylı olarak anlatmak için ifadesinin yeniden alınmasını istedi.
Aydın son olarak şunları söyledi: