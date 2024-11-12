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Dağ Yatırım’dan spora destek

Dağ Yatırım’dan spora destek

10:5212/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
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Dağ Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu.
Dağ Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu.

Dağ Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Görüşme sırasında sporun gelişimi ve geleceği üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, Dağ’ın spora ve genç sporculara verdiği destek bir kez daha gündeme geldi.

Fatih Dağ, daha önce de Trabzon’un Maçka ilçesinde yer alan Maçka Spor Kulübü’ne önemli bağışlarda bulunarak, yerel spor kulüplerinin desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştı.


Spora olan ilgisini her fırsatta dile getiren Dağ, gençlerin sporla buluşmasının topluma kazandıracağı olumlu etkilere dikkat çekti. “Spor, sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda disiplin, azim ve takım ruhu kazandırır. Geleceğe yatırım yapmanın en önemli yollarından biri de spora destek olmaktır” diyen Dağ, bu alandaki katkılarının devam edeceğini belirtti.



Fatih Dağ’ın TFF Başkanı’na gerçekleştirdiği ziyaret, spora olan bağlılığını ve bu alana yönelik vizyonunu bir kez daha ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde spor alanında yeni projelere imza atabileceğine hem de spor kulüp başkanlığı için sinyal olarak değerlendirildi.


#Dağ Yatırım
#Spor
#TFF

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