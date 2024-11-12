Dağ Yatırım’dan spora destek

Spora olan ilgisini her fırsatta dile getiren Dağ, gençlerin sporla buluşmasının topluma kazandıracağı olumlu etkilere dikkat çekti. “Spor, sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda disiplin, azim ve takım ruhu kazandırır. Geleceğe yatırım yapmanın en önemli yollarından biri de spora destek olmaktır” diyen Dağ, bu alandaki katkılarının devam edeceğini belirtti.

Fatih Dağ’ın TFF Başkanı’na gerçekleştirdiği ziyaret, spora olan bağlılığını ve bu alana yönelik vizyonunu bir kez daha ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde spor alanında yeni projelere imza atabileceğine hem de spor kulüp başkanlığı için sinyal olarak değerlendirildi.