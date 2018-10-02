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Bolu'daki cinayet zanlısı: Ben öldürdüm ama yakmadım

Cinayet sanığı: Ben öldürdüm ama cesedi yakmadım

Bolu'da, tartıştığı Burak Altuntaş'ı (17) öldürüp, cesedini yaktığı iddiasıyla ömür boyu hapsi istenen Fatih Alemdar (25), çıktığı ilk duruşmada cinayeti itiraf ederek, "Ben öldürdüm ama cesedi yakmadım" dedi.

Haber Merkezi IHA
Cinayetin ardından yakalanan zanlı, maktulü kendisinin yakmadığını öne sürdü.
Cinayetin ardından yakalanan zanlı, maktulü kendisinin yakmadığını öne sürdü.

Olay, geçen yıl Kasım ayında Bolu'nun Doğancı Mahallesi'nde meydana geldi.

  • Kocaeli'de kaldığı yetiştirme yurdundan kaçan Burak Altuntaş, Bolu'da yaşayan dedesinin yanına geldi. Dedesinin evinde yaşamaya başlayan Burak Altuntaş'tan yakınları 1 hafta boyunca haber alamayınca durumu polise haber verdi. Polisin yaptığı çalışma sonucu Burak Altuntaş'ın cesedi, yanmış halde Kavakbaşı mevkisinde menfezin içinde bulundu. Öldürülen gencin arkadaşı Fatih Alemdar yakalanarak tutuklandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, tasarlayarak öldürme, çocuğu kasten öldürmek' suçlamalarıyla hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Fatih Alemdar, ilk kez hakim karşısına çıktı.

"Telefonla arayıp görüşelim dedim"

Alemdar, mahkemedeki ifadesinde, "Burak, cinayet gününden önce beni defalarca arayarak moralinin bozuk olduğunu ve konuşmak istediğini söylemişti. Ben de işim olduğunu söyleyerek geçiştirmiştim. Cinayetin yaşandığı gün, arkadaşlarımla alkol aldıktan sonra evime döndüm. Yanımda yarım şişe alkol kalmıştı. Eşimin telefonundan Burak'ı arayarak 'görüşelim' dedim. Burak'la buluştuğumuzda o da alkollüydü. Bana, 'Benim de 4-5 şişe alkolüm var. Sakladığım yere gidip içelim' dedi. Burak'ın söylediği yere gittiğimizde 'sakladım' dediği alkol şişelerini bulamadık. Ben de 'Çarşıya gidelim, ben sana alırım' dedim" diye konuştu.

"Bana bıçak çekti"

Burak'ın cebinden bıçak çıkardığını öne süren sanık Alemdar, şöyle devam etti:

  • "'Benim senin alacağın hiçbir şeye ihtiyacım yok. Geçen sefer kurtuldun. Bu kez seni lime lime keseceğim. Eşini de evinden alıp gözünün önünde tecavüz edeceğim' dedi. Burak'ın eşime yönelik sözlerinden sonra cebimdeki içki şişesini yüzüne doğru fırlattım. O şişeden kaçmak için hamle yaptığında yanımda bulunan bıçağı boğazına 2 kez sapladım. Bana ölmeden önce 'Özür dilerim' dedi. Ben de ona, 'Değdi mi şimdi?' dedim ve olay yerinden ayrıldım."

"Ben öldürdüm ama yakmadım"

Cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden sanık Fatih Alemdar, cesedi yakmadığını belirterek, "Öldürdükten sonra görünmeyecek bir yere taşırken dere kenarına yuvarlandık. Ben Burak'ı yuvarlandığımız yerde bırakarak eve gittim. Üzerimdekileri çıkararak sobada yaktım. Burak'ı menfeze kimin götürdüğünü ve yaktığını bilmiyorum. Ben öldürdüm ama cesedi yakmadım" diye ifade verdi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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