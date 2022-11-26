Gündem Çorluda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
TEKİRDAĞ

Çorlu'da çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tek katlı bir evin bitişiğindeki kömürlükte çıkan yangında dumandan etkilenen Yılmaz Kuloğlu adlı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Çorluda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Çorlu

Olay, Silahtarağa Mahallesi Deste 1. Aralık Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Yılmaz Kuloğlu'nun ikamet ettiği tek katlı evin bitişiğindeki kömürlükte yangın çıktı. Dumanları yükseldiği gören mahalle sakinleri, itfaiye ve ambulansı aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hastaneye kaldırıldı

Yanan kömürlükten çıkan dumanlardan etkilenen ikamet sakini Yılmaz Kuloğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanan binada ise maddi hasar meydana geldi

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