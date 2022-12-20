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TEKİRDAĞ

Çorlu’da zincirleme kaza: Korna çaldıkları sürücü durunca üç araç birbirine girdi

Tekirdağ Çorlu’da bir otomobilin duraklama yapması nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Işıklarda ilerlemesi için korna çaldıkları sürücünün aniden durduğu ve kazanın bu nedenle oluştuğu iddia edildi. Kaza anı kameraya yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Çorlu’da zincirleme kaza: Korna çaldıkları sürücü durunca üç araç birbirine girdi
Kaza sonrası yaralanan sürücülerden Alibey A., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde İstanbul yolu üzeri Türkgücü sapağında meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Tayfun A. idaresindeki otomobil, ışıklı kavşağı geçince duraklama yaptı.

Aynı yönde seyreden Hasan A. ve Alibey A. idaresindeki otomobiller, bir anda duran otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası yaralanan sürücülerden Alibey A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Durması kazaya sebebiyet verdi"

Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanığı bir kişi, ışıklarda ilerlemesi için korna çaldıkları sürücünün bir anda durduğunu ve kazaya sebebiyet verdiğini öne sürdü. Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da feci kaza: Kaldırımda yürüyen iki arkadaş hayatını kaybetti
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Kaza, gece saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesinde meydana geldi.
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N.S. yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kız yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkınere çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle araç, iki arkadaşı yola savurdu.
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Kazada, Kız Öğrenci Yurdu binasının beton bahçe duvarının bir kısmı yıkılırken, demir korkuluklar ise yerinden çıktı.
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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadağ ve Taşkınerin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kazada yaralanan sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Malatya Adil Tıp Kurumu morguna konuldu.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Malatya'da feci kaza: Kaldırımda yürüyen iki arkadaş hayatını kaybetti
Malatya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner'e çarptı. Kazada, iki arkadaş hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.

Silahlı çatışmada bir kişi ölmüştü: Taşlarla camları kırılıp kundaklandı
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17 Aralık Cumartesi günü gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanının içerisinde meydana gelen silahlı çatışmada 21 yaşındaki Ahmet Toykar hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı.
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Konuya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli ise emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
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Yaşanan olay sonrasında çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanında yangın çıktı.
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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken mekanın kundaklandığı iddia edildi.
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Olayı gerçekleştiren şüphelinin ise çatışmada hayatını kaybeden mekan çalışanının bir yakını olduğu öne sürüldü.
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Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri iddiaya konu olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Öte yandan, çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanının akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşlanarak camlarının kırıldığı da öne sürüldü.
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Silahlı çatışmada bir kişi ölmüştü: Taşlarla camları kırılıp kundaklandı
Adapazarı'nda silahlı çatışmanın çıktığı eğlence mekanında camların taşlanarak kırılmasının ardından bu sefer de yangın çıktı. Kundaklamayı ise çatışmada hayatını kaybeden gencin bir yakınının gerçekleştirdiği öne sürüldü.


Yedi ilçede11 adres basıldı

Yedi ilçede
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Taşlarla camlarıkırılıp kundaklandı

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