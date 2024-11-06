‘Cumhur’ dedi ihraç edildi

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceği yönündeki ifadeleri nedeniyle partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, ihraç edildi. Disiplin Kurulu’na sevkini sosyal medyadan öğrenen Akyüz, ihraç kararını da 3 ay sonra parti içindeki tanıdıklarından haber aldığını anlattı. Sorgusuz, sualsiz ihraç kararı verildiğini ifade eden Akyüz, “Savunmamı bile almadılar. Herhangi bir tebligat da gelmedi. Bir öğrendim ki her yerden adımı silmişler. Tuhaf bir durum bu. Oldukça faşist bir yapı var parti içinde. Tek adamın yönettiği bir parti gibi. Tabii bu tek adam Fatih Erbakan değil, onun arkasında damat bey var Mehmet Altınöz. Partiyi de parayı da o yönetiyor” diye konuştu.