‘Cumhur’ dedi ihraç edildi

Merhum Necmettin Erbakan'ın Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceği yönündeki ifadeleri nedeniyle partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, ihraç edildi.
Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceği yönündeki ifadeleri nedeniyle partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, ihraç edildi. Disiplin Kurulu’na sevkini sosyal medyadan öğrenen Akyüz, ihraç kararını da 3 ay sonra parti içindeki tanıdıklarından haber aldığını anlattı. Sorgusuz, sualsiz ihraç kararı verildiğini ifade eden Akyüz, “Savunmamı bile almadılar. Herhangi bir tebligat da gelmedi. Bir öğrendim ki her yerden adımı silmişler. Tuhaf bir durum bu. Oldukça faşist bir yapı var parti içinde. Tek adamın yönettiği bir parti gibi. Tabii bu tek adam Fatih Erbakan değil, onun arkasında damat bey var Mehmet Altınöz. Partiyi de parayı da o yönetiyor” diye konuştu.
BU HATAYA İZİN VERMEZDİ
Erbakan Hoca ile 35 yıl çok yakın çalışan Abdurrahman Akyüz, “Yeniden Refah, 31 Mart 2024 Seçimlerinde İttifakı bozan yanlış tavrından dolayı milletin gözünden düştü, milletin teveccühünü ve cazibesini kaybetti. Cumhur İttifakı’ndan ayrılarak ittifakın bütünlüğüne darbe vurdu ve seçimlerin kaybedilmesinde en büyük etken oldu. Erbakan Hocam olsaydı, katiyen böyle bir hataya müsaade etmezdi. Bir Erbakan evladı olarak bu büyük yanlışa karşı canla başla mücadele ettim” dedi.