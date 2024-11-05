Silahlı saldırıya kurban giden Balışeyh Belediye Başkanı AK Parti'ye katılacaktı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Belediye Başkanı Hilmi Şen'in, yakın zamanda AK Parti'ye katılmayı planladığı ortaya çıktı.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi dün sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. Belediye Başkanı Hilmi Şen, amcasının oğlu Erdem Şen’in düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti.
- AK Parti'ye katılmaya hazırlandığı belirtilen Başkan Şen, yaklaşık üç ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiriler nedeniyle Yeniden Refah Partisi'nden ayrılmıştı.
Evli ve iki çocuk babası olan 50 yaşındaki Başkan Hilmi Şen’in cenaze töreni, Balışeyh Merkez Camii'nde gerçekleştirilecek.
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YRP'den istifa etmişti: AK Parti'ye katılacaktı
31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı seçilen Hilmi Şen, yaklaşık 3 ay önce, partide yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan açıklamalara tepki göstererek istifa etmişti. Şen'in, AK Parti'ye geçiş için hazırlık yaptığı ve önümüzdeki günlerde katılımını duyurmayı planladığı öğrenildi.