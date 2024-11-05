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Silahlı saldırıya kurban giden Balışeyh Belediye Başkanı AK Parti'ye katılacaktı

Silahlı saldırıya kurban giden Balışeyh Belediye Başkanı AK Parti'ye katılacaktı

09:265/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Hilmi Şen
Hilmi Şen

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Belediye Başkanı Hilmi Şen'in, yakın zamanda AK Parti'ye katılmayı planladığı ortaya çıktı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi dün sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. Belediye Başkanı Hilmi Şen, amcasının oğlu Erdem Şen’in düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti.


  • AK Parti'ye katılmaya hazırlandığı belirtilen Başkan Şen, yaklaşık üç ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiriler nedeniyle Yeniden Refah Partisi'nden ayrılmıştı.

Olay, Balışeyh TOKİ bölgesinde gerçekleşti. Başkan Şen, ilçe genelindeki çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken husumetli olduğu Erdem Şen'in silahlı saldırısına uğradı. Araçta Şen’in yanı sıra makam şoförü Mikayil Çelikkol ve iki kişi daha bulunuyordu. Saldırı sonucu Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, diğer yaralılar Ömer Şengül ve Koray Kaya’nın tedavisi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Saldırgan
Erdem Şen
, olay sonrası belediye binası yakınında gözaltına alındı.

Erdem Şen

Evli ve iki çocuk babası olan 50 yaşındaki Başkan Hilmi Şen’in cenaze töreni, Balışeyh Merkez Camii'nde gerçekleştirilecek.





Katil zanlısından paylaşım: İnceldiği yerden kopsun

Katil zanlısı Erdem Şen'in olaydan 4 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Erdem Şen'in
"Bundan sonra her şey meydanda, inceldiği yerden kopsun"
sözlerini paylaştığı ve bir süre sonra da yaptığı paylaşımı sildiği ortaya çoktu.


YRP'den istifa etmişti: AK Parti'ye katılacaktı


31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı seçilen Hilmi Şen, yaklaşık 3 ay önce, partide yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan açıklamalara tepki göstererek istifa etmişti. Şen'in, AK Parti'ye geçiş için hazırlık yaptığı ve önümüzdeki günlerde katılımını duyurmayı planladığı öğrenildi.




#Kırıkkale
#Yeniden Refah Partisi
#Hilmi Şen

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