Silahlı saldırıya kurban giden Balışeyh Belediye Başkanı AK Parti'ye katılacaktı

Olay, Balışeyh TOKİ bölgesinde gerçekleşti. Başkan Şen, ilçe genelindeki çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken husumetli olduğu Erdem Şen'in silahlı saldırısına uğradı. Araçta Şen’in yanı sıra makam şoförü Mikayil Çelikkol ve iki kişi daha bulunuyordu. Saldırı sonucu Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, diğer yaralılar Ömer Şengül ve Koray Kaya’nın tedavisi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Saldırgan

Erdem Şen