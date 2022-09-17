Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalıştığınız zaman para geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Zirvesi sonrası ABD'ye giderken uçakta aralarında Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun da olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'ÇALIŞTIĞINIZ ZAMAN PARA GELİYOR'

SORU: Yeni Ekonomik Model meyvelerini vermeye başladı. Son zamanlarda içeriden ve dışarıdan ‘Türkiye bu paraları nereden buluyor?’ diye sorular geliyor. Siz de şimdi söylediniz ‘para sorun değil’ diye. Sahi Türkiye bu paraları nereden buluyor?

CEVAP: Çalışıyoruz, çalıştığınız zaman para da geliyor. Ülkemize duyulan güvenle dışarıdan da geliyor. Hazine Maliye, Merkez Bankası el ele vererek üretken bir ekonomiyi büyütüyor. Çünkü bizim bu attığımız adımlar, tüketim ekonomisinin veya israf ekonomisinin neticesi değil; tam aksine üretim ekonomisinin bir neticesidir. Üretim ekonomisinin neticesi olarak da şu anda biz hasılayı toplamaya başladık. İşte şu an itibarıyla mesela Merkez Bankamızın rezervi 115 milyar dolar civarında. Şimdi bunlarakalsa, bunlar Merkez Bankasının rezervini adeta sıfırlanmış gibi gösteriyorlar ama tablo öyle değil.

EKONOMİ Merkez’e ve borsaya 16,2 milyar dolar geldi