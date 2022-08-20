Merkez’e ve borsaya 16,2 milyar dolar geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son haftalarda Türkiye piyasalarına giren paranın yüksekliğine dikkat çekti. Borsa İstanbul’un yükselişini ve merkez rezervindeki artışı değerlendiren Nebati yaptığı açıklamada, “Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti. Eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildi. Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir” dedi.
ÜRETEREK BÜYÜYEN TÜRKİYE
- Nebati’nin paylaştığı rakamlar, yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’a üç haftada yaklaşık 750 milyon dolarlık alım yaptığına işaret ediyor. Merkez Bankası rezervindeki artışla birlikte heseplandığında, Türkiye’deki para piyasalarına 16 milyar 150 milyon dolarlık bir kaynak girişi olduğu görülüyor. Nebati, “Türkiye Ekonomi Modeli ile yürütülen politikaların çok yönlü ve hedef odaklı olduğuna işaret eden Nebati, “Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.