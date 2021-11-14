Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü son tabliye montaj töreninde konuştu: Üç kıta buradan geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son tabliye montajı ve toplu açılış törenlerine katıldı. İlk olarak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Lapseki Şantiyesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, daha sonra köprüye çıkarak son tabliye bloğu montajının törenine katıldı. Daha sonra Biga ilçesinde toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Troya Müzesi’nde, Ezine Belediyesi sponsorluğunda çekilen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli’nin de galasına katıldı.

Törenin sonunda 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son tabliye montajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın huzurunda yapıldı. Erdoğan, köprünün son tabliye vidasını sıktı.

BOĞAZ GEÇİŞİ 6 DAKİKAYA İNECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprüde yaptığı konuşmada gelecek yılın en geç 18 Mart’ında, Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete açılacağını ifade ederek, “Çanakkale Boğazı geçiş trafiği, hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecek” dedi.

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DÜNYANIN EN BÜYÜK ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşım viyadükleriyle uzunluğu 4,6 kilometreyi bulan köprünün Mayıs 2019’da suyla buluşturulan “kule kesonu” temellerinin deniz seviyesinin 45 ile 37 metre derinliğinde yer aldığını anlatarak dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık üç kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının Türkiye’den ve Boğazlar’dan geçmeye başladığı bir döneme girildiğine işaret ederek, bu anlayışla otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle karayollarının standartlarının yükseltildiğini, yenilenen, hızlı tren hatlarıyla, tüneller ve köprülerle güçlendirilen demir yollarının modernize edildiğini vurguladı.

OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yükselişini içleri kan ağlayarak izleyenler var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Biga'da gerçekleşen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, '1915 Çanakkale Köprüsü'nün yükselişini içleri kan ağlayarak izleyenler var. Çanakkale'deki bu köprünün inşasını engelleyemediklerini görünce içlerindeki tüm kin ve nefreti Kanal İstanbul projesine yönlendirdiler. Açık söylüyorum, bu zihniyet sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve milletinin düşmanıdır.' ifadelerini kullandı.

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KANAL İSTANBUL MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşallah Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devrim niteliğinde bir atılımı daha hayata geçireceğiz. Özellikle sevgili milletime, vatandaşlarıma sesleniyorum; ikide bir ana muhalefetin, muhalefetin özellikle dünyaya seslenerek, büyükelçileri toplayarak, ‘sakın ha Kanal İstanbul’a girmeyin. Kanal İstanbul’a girenler şunu bilsinler ki kesinlikle paralarını alamazlar.’ Sevgili milletim, devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunlar iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Bu ülkede dikili ağacı olmayan bu muhalefetin bir defa 2023’te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacak.”

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Havadan inceleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelişinde köprü ve otoyol bağlantılarını havadan inceledi. Köprü alanına gelişinde il protokolü ve askeri manga tarafından karşılanan Erdoğan, şantiye alanında çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İkide bir seçim diyorlar

Lapseki ilçesinde düzenlenen programın ardından toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde muhalefet partileri vardı. 2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Erken seçim, erken seçim ikide bir söylüyorlar. Sizden bir şey olmaz. Siz ne zamandan beri erken seçim diyorsunuz. Yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz. Siz koruk üzümden anlarsınız, ona devam edin.

Biz olgunlaşmış üzümü yemeye devam ediyoruz. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli projeleri arasında yer alan bu köprünün yapılmasından gurur duymamak mümkün olabilir mi? Boğaza inşa ettiğimiz Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi, ülkemizin dört yanına gerdanlık gibi dizdiğimiz diğer köprülerimiz, Marmaray, Avrasya tünelimiz gibi. Denizin altından Marmaray’ı, Avrasya tünelini biz geçirmedik mi? Biz iş yapıyoruz iş. Bizim icraatımızın ulaştığı yere bunların hayâlleri ulaşamaz. Hastanelerimiz, üniversitelerimiz, şehir hastanelerini akılları almıyor” ifadelerini kullandı.

Yumruklarınızı millete değil bize savurun

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına küfür etmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, “Şu anda şehitlerimize saygısızlığı yapanı dokunulmazlığını kaldırmak üzere Meclis’e gönderdik. Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlara milletimiz sandıkta sormakla kalmayıp, onları sokağa çıkamaz hale getirecek. Ortada ya pazarlık var, ya gaflet sınırlarını aşan vahim bir durum var. Muhalefet adı altında ülkesine ve değerlerine saldıranlara söylüyorum ki, taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa, o yumrukları millete değil, gücünüz yetiyorsa bize sallayın. Siyaset ülkenin ve milletin hayrına proje üretmektir. Eser ve hizmet inşa edebilmektir. Şehit yakınına ağza alınmayacak küfürlerle, hakaret edenlerle, terör örgütünün takdir ve davetine mazhar olanların sesi çıkmıyorsa, ortada kirli pazarlık ve gaflet sınırını aşan vahim sorun vardır. Bu bir bayan olursa, bir bacı olursa, düşünün, ya sen bir partinin lideri olarak bayansın bayan. Meclis’te o nasıl bir küfürdür? Ahlak yoksunu, nasıl sen böyle bir küfrü yaparsın? Bir kadın olarak bir bayan olarak bunu nasıl söylersin? Tek dertleri var. Türkiye’deki muhalefeti destekleyerek, Tayyip Erdoğan’dan kurtulacağız diyenlerin gazına geliyorlar” dedi.

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