Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "İşgal ruhu Çanakkale'de hüsrana uğradı. Büyük bir kibirle geldikleri Çanakkale'yi geçemediler. Tarihin en kuvvetli Haçlı ordusuna rağmen başaramadılar." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşgal ruhu Çanakkale'de hüsrana uğradı Gündem / Politika





Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni 'nde açıklamalarda bulundu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesajlar veren Erdoğan, " Kahramanlarımızın her birini rahmetle yad ediyoruz. " dedi.

İşgal ruhunun Çanakkale'de hüsrana uğradığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Büyük bir kibirle geldikleri Çanakkale'yi geçemediler. Tarihin en kuvvetli Haçlı ordusuna rağmen başaramadılar. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere rahmet dileyip, gazilere de minnettarlığını dile getirerek, "Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün 5 vakit gökyüzüne yükseliyorsa, kendi ülkemizde özgürce ve onurluca yaşayabiliyorsak bunun arkasında şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin de cesareti vardır. Aziz şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine biz millet olarak, bin yıldır tarih sahnesinde varlığımızı idame ettirebiliyoruz. Allah'ın izniyle, karşımıza kim çıkarsa çıksın millet olarak ezeli ve ebedi vatanımızda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizden aldığımız ilham, cesaret ve kararlılıkla vatanımıza gerektiğinde canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

"Büyük bir kibirle geldikleri Çanakkale'yi geçemediler"

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatan Erdoğan, "Çanakkale destanını kanlarıyla yazan kahramanlarımızın her birini, özellikle şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu toprakları vatan yapabilmek için Malazgirt'ten Niğbolu'ya, Mohaç'tan Preveze'ye, İstanbul'un fethinden Kut'ül Amare'ye, İstiklal Harbi'nden Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar nice çetin savaşlar verdik. Çanakkale Savaşları, maziden atiye uzanan istiklal mücadelemizde milletimizin topyekün kıyamını ifade etmesi bakımından farklı bir anlama sahiptir. Çanakkale, İtilaf Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'nı kısa yoldan sona erdirmek için açtıkları bir cepheydi. İtilaf Devletleri, ellerini- kollarını sallayarak Çanakkale'den geçebileceklerini zannediyorlardı. Büyük bir kibirle geldikleri Çanakkale'yi ne yaptılarsa geçemediler. Kendi tabirleriyle ifade edecek olursak, tarihin gördüğü en kalabalık Haçlı Kuvvetleri'ne rağmen başaramadılar. Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki hiçbir silah vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez. İstiklale aşık bir milletin vatan savunması nasıl olur? İşte, Çanakkale 110 sene önce bunu tüm dünyaya göstermiştir. Türk milletinin kanıyla yazdığı bu destanın her bir sayfası ayrı bir gurur, kahramanlık ve aynı zamanda da hüzün vesikasıdır. Askerlerimizin hangi yiğitliğini anlatmaya başlasak bir taraftan göğsümüz kabarır ama diğer taraftan boğazımız düğümlenir, sesimiz titrer. Gözyaşlarımız sel olur gider" diye konuştu.

"Türk milletinin karakteri istiklaldir"

Çanakkale'nin anlaşılmadan Türkiye'nin anlaşılamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milletinin karakteri hürriyettir; istiklaldir, bağımsızlıktır, başka hiçbir milletin boyunduruğu altına girmemektir. Çanakkale anlaşılmadan, Türkiye anlaşılmaz. Çanakkale ruhunu anlamayan, Türk milletini anlayamaz; Çanakkale'deki kardeşliği, cesareti, imanı anlayamayan bu ülkenin ve milletin kodlarını çözemez. Çanakkale Zaferi'nin anlaşılması hem tarih şuurunun güçlenmesine hem de bugünü ve geleceği daha iyi kavramamıza yardımcı olacaktır. Çanakkale, bizim nasıl bir millet olduğumuzu anlatan epik bir destandır. Çanakkale'de, ülkemizin ve Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızın dört bir yanından şehitlerimiz koyun koyuna yattığı müddetçe, kimse bizim aramıza kandan ve gözyaşından duvarlar öremeyecektir. Çanakkale'de sembolleşen ezeli ve ebedi kardeşliğimize ilelebet sahip çıkacak, şehitlerimizin izinde hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Çanakkale şehitlerinin evlatları olarak zorluklar karşısında yılmayacağız, saldırılar karşısında geri adım atmayacağız, tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz, emperyalistlerin oyunlarına karşı uyanık olacak, ortak yaşama irademize darbe vurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza vererek barışın, kalkınmanın ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz" dedi.







