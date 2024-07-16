Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/bTwYxPuIr1 — Yeni Şafak (@yenisafak) July 16, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kerbela faciasının yıl dönümüzde Hz Hüseyin efendimiz rahmetle yad ediyoruz. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kerbela olayında da birleştirici tutumumuzu sergileyeceğiz. Alevi Bektaşi kardeşlerimizle yakın istişare halinde olmayı sürdüreceğiz.

Çin otomobil üreticisi ile bir milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız ardına kadar açıktır. Yeter ki kazan-kazan anlayışıyla hareket edilsin.

Müttefiklerimiz tarafından ülkemize adeta bin bir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor.

"A Milli takımı yürekten tebrik ediyorum"

Karşılaşma esansında içimize sinmeyen hakem kararları oldu. Maalesef yarı final şansımız kaybettik. A Milli takımı yürekten tebrik ediyorum. Gurbetçi kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

"İsrail yönetimini ateşkese zorlamak amacıyla tüm imkanları seferber etmiş durumdayız"

Türkiye olarak mevcut İsrail yönetimini ateşkese zorlamak amacıyla tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Ticaretin durdurulması bunlardan biriydi. NATO bünyesinde sahip olduğumuz araçları da bunun için kullanıyoruz.

İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz.

"Trump'a geçmiş olsun diliyorum"

Hafta sonu Trump’a saldırı dünyadaki kırılganlıkları gözler önüne serdi. Sayın Trump’a ülkem adına geçmiş olsun diliyorum. Gözlerimizi dünyada her gün yeni krize açıyoruz. Küresel sistemde denge arayışları devam ediyor. Türkiye Yüzyılı inşası için yoğun çaba içindeyiz.

Deprem bölgesi dev şantiyeye çevrildi. Yıl sonuna kadar 200 bin konut sahiplerine teslim edilecek. Deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızla aramıza kimseyi sokmamakta kararlıyız. 31 Mart öncesi atıp tutanların nasıl çark ettiğini görüyoruz.