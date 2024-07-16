Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Fiyat balonu sönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kerbela faciasının yıl dönümüzde Hz Hüseyin efendimiz rahmetle yad ediyoruz. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kerbela olayında da birleştirici tutumumuzu sergileyeceğiz. Alevi Bektaşi kardeşlerimizle yakın istişare halinde olmayı sürdüreceğiz.

Çin otomobil üreticisi ile bir milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız ardına kadar açıktır. Yeter ki kazan-kazan anlayışıyla hareket edilsin.

Müttefiklerimiz tarafından ülkemize adeta bin bir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor.

"A Milli takımı yürekten tebrik ediyorum"

Karşılaşma esansında içimize sinmeyen hakem kararları oldu. Maalesef yarı final şansımız kaybettik. A Milli takımı yürekten tebrik ediyorum. Gurbetçi kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

"İsrail yönetimini ateşkese zorlamak amacıyla tüm imkanları seferber etmiş durumdayız"

Türkiye olarak mevcut İsrail yönetimini ateşkese zorlamak amacıyla tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Ticaretin durdurulması bunlardan biriydi. NATO bünyesinde sahip olduğumuz araçları da bunun için kullanıyoruz.

İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz.

"Trump'a geçmiş olsun diliyorum"

Hafta sonu Trump’a saldırı dünyadaki kırılganlıkları gözler önüne serdi. Sayın Trump’a ülkem adına geçmiş olsun diliyorum. Gözlerimizi dünyada her gün yeni krize açıyoruz. Küresel sistemde denge arayışları devam ediyor. Türkiye Yüzyılı inşası için yoğun çaba içindeyiz.

Deprem bölgesi dev şantiyeye çevrildi. Yıl sonuna kadar 200 bin konut sahiplerine teslim edilecek. Deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızla aramıza kimseyi sokmamakta kararlıyız. 31 Mart öncesi atıp tutanların nasıl çark ettiğini görüyoruz.

"İş bilmezlere artık dur denilmesi gerekiyor"

31 Mart öncesi atıp tutanların nasıl çark ettiğini görüyoruz. Adeta bağırarak gelen faciaların hepsinde vebali olanlar çıkıp milletten özür dilemedi. Sorumluluklarını kabul edecek hiçbir açıklama yapmadılar. İstanbul ve Antalya'da nasıl vicdansız davrandılarsa İzmir'de de aynı sorumsuzluğu devam ettirdiler. İş bilmezliklere artık dur denilmesi gerekiyor. Biz skandallarda payı olanların hukuk önünde hesap vermesi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız. Konak'taki hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Sokağa pazara çarşıya kulak tıkayan hükümet olmadık. 22 yıllık iktidarlarımız boyunca insanlarımızı enflasyona ezdirmedik bundan sonra da aynı hassasiyetle devam edeceğiz.

Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz. İstikrar ve reform programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Programın olumlu sonuçlarını alıyoruz alacağız. İnşallah önümüzdeki aylarda bu süreç ivmelenecek. Fahiş fiyat ve fırsatçılıkla mücadelede kararlı adımlar atıyoruz. Fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor.



