Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Soltenberg ile görüştü Rusya-Ukrayna krizinde diyalog çağrısı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Soltenberg ile görüştü: Rusya-Ukrayna krizinde diyalog çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Soltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna gerilimi, Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna krizinin diyalogla çözümü gerekliliğini vurgulayarak, liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Soltenberg ile görüştü: Rusya-Ukrayna krizinde diyalog çağrısı
NATO Genel Sekreteri Soltenberg ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’nin NATO’ya katılmasının 70. yılında Türkiye-NATO işbirliği ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin NATO’ya katılımının 70. yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e çeşitli platformlarda daima Türkiye'nin İttifak içindeki vazgeçilmez konumunu açık ve net biçimde vurgulaması dolayısıyla teşekkür etti.

"ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİRİZ"

  • Türkiye’nin ilk günden bu yana İttifak içinde ilkeli, sorumlu ve yön verici tutum izlediğini ve buna devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna bağlamında devam eden krizin Türkiye'nin NATO içindeki katma değerini bir kez daha gösterdiğini, tırmanmanın başladığı ilk günden itibaren gerilimin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini savunduklarını, liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceklerini her iki tarafla da paylaştığını ifade etti.

NATO ve Almanya'dan Erdoğan’a Ukrayna teşekkürü
DÜNYA
NATO ve Almanya'dan Erdoğan’a Ukrayna teşekkürü

Başvurular cuma günü başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz desteğinin detaylarını anlattı
FOTOĞRAF 10
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, art arda müjdeli haberleri duyurduğu konuşmasında doğal gaz desteği ile ilgili de konuştu. <br><br>\"Gelen faturalar elbette yüksek\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Türkiye en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz veren ülkelerin başında gelmektedir. 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık. Yıl başı itibarıyla tarifelerdeki düzenlemeye rağmen, haneleri desteklemeye devam ediyoruz.\" ifadelerini kullandı.
Title
\"Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar da tamamlandı.\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız.\"
Title
Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacağını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
Title
Bu destek için başvuruların 81 ilde cuma günü başlayacağını duyuran Erdoğan, elektrik desteğinde de halen 2,1 milyon hane olan kapsamını 4 milyon haneye çıkartacaklarını açıkladı.
Title
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?<br><br>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtmişti.
Title
DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?<br><br>Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirmişti.<br><br>
Title
Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etmişti:<br><br>\"Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak.
Title
İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında.
Title
Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.\"
Title
Başvurular cuma günü başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz desteğinin detaylarını anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, doğal gaz desteğinin detaylarını anlattı. 81 ilde başvuruların cuma günü başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakamlara ilave yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "4 milyon hane için 2 defa ödemek suretiyle 450 ila 1150 liralık destek sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarındaki kota yeniden düzenlenecek
OYNAT 01:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarındaki kota yeniden düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, elektrik faturalarında yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin detayları duyurdu. Erdoğan yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini vurgulayarak, 'Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir.' açıklamasında bulundu.
İstanbul Boğazı çamura bulandı

İstanbul Boğazı çamura bulandı

Mavi suyun rengi kahverengiye dönüştürdü.
Gören telefona sarıldı

Gören telefona sarıldı

İstanbul'da ilginç görüntü.
Ukrayna krizinde diyalog çağrısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü.

​Serik ve Esenyurt belediyeleri kamuyu milyonlarca lira faiz yükünün altına soktu.

​Türkiye'nin konuştuğu Ali Dede'den haber var.

​Gece saatlerinde denize açılan balıkçılar neye uğradığını şaşırdı.

15 bin TL ceza kesildi.

​Bilim insanları İzmir'e akın etmişti, sırrı çözülüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.