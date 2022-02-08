NATO ve Almanya'dan Erdoğan’a Ukrayna teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulmak için başlattığı diplomatik girişime NATO ve Almanya’dan teşekkür açıklamaları ile destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin son bulması için Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Jens Stoltenberg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile çeşitli vesilelerle paylaştığını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger de Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabalarının memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Burger, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, “Mevcut ihtilafın çözümüne yönelik her katkı elbette memnuniyetle karşılanmaktadır” diyen Burger, Türkiye’nin NATO partneri olduğunu ve Türkiye ile NATO kapsamında koordinasyon içinde bulunulduğunu kaydetti.

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