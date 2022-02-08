Dünya NATO ve Almanyadan Erdoğana Ukrayna teşekkürü
AVRUPA

NATO ve Almanya'dan Erdoğan’a Ukrayna teşekkürü

NATO ve Almanya’dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulmak için başlattığı diplomatik girişime destek ve teşekkür geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğan’ı telefonla aradığını belirterek, “Siyasi çözüm bulunması için aktif desteği ve kişisel çabalarından dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim” dedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger de Türkiye’nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​NATO ve Almanyadan Erdoğan’a Ukrayna teşekkürü
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulmak için başlattığı diplomatik girişime NATO ve Almanya’dan teşekkür açıklamaları ile destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin son bulması için Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile çeşitli vesilelerle paylaştığını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger de Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabalarının memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Burger, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, “Mevcut ihtilafın çözümüne yönelik her katkı elbette memnuniyetle karşılanmaktadır” diyen Burger, Türkiye’nin NATO partneri olduğunu ve Türkiye ile NATO kapsamında koordinasyon içinde bulunulduğunu kaydetti.

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