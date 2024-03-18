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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım geldi.

16:21 - 18/03/2024 Pazartesi
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TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda
TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda

Bugün Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı.


Bu kapsamda da düzenlenen törenlere katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de kısa bir konuşma yaptı.


Bu konuşmanın ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu ile bir arada olduğu karesi sosyal medyadan paylaşıldı.



"TCG Anadolu ve güçlü donanmamız Çanakkale Boğazı’nda"


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TCG Anadolu'nun aynı karede yer almasına "TCG Anadolu ve güçlü donanmamız Çanakkale Boğazı’nda" notu düşüldü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi nedeniyle düzenlenen geçiş törenini izledi.




#TCG Anadolu
#Çanakkale
#Recep Tayyip Erdoğan
35 dakika önce
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