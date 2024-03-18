Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bu kapsamda da düzenlenen törenlere katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de kısa bir konuşma yaptı.

Bu konuşmanın ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu ile bir arada olduğu karesi sosyal medyadan paylaşıldı.