Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bugün Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı.
Bu kapsamda da düzenlenen törenlere katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de kısa bir konuşma yaptı.
Bu konuşmanın ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu ile bir arada olduğu karesi sosyal medyadan paylaşıldı.
"TCG Anadolu ve güçlü donanmamız Çanakkale Boğazı’nda"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TCG Anadolu'nun aynı karede yer almasına "TCG Anadolu ve güçlü donanmamız Çanakkale Boğazı’nda" notu düşüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi nedeniyle düzenlenen geçiş törenini izledi.