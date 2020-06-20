Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temizlik, maske ve mesafe sözlerimi vurguluyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Salgın döneminde böyle bir eseri ülkemize kazandırmak son derece önemlidir.

Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye varan yoğun bakım sayısı ile bu sürecin altından kalkmıştır.

Ülkemiz, dünyada eşine az rastlanır sağlık sistemi ile tüm vatandaşlarına ücretsiz sağlık sistemi sunan bir ülke durumuna gelmiştir.

Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli farklardan biri, mücadeleyi aynı anda birçok alanda devam ettirmesidir.

Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır.

İçeride ve dışarıda kumpaslarla kendi senaryolarını yürürlüğe sokmaya çalıştırlar.

Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimiz sayesindedir.

"Temizlik, maske ve mesafe"

Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye, gelişmiş altyapısı, insan kaynağı, hedefleri ve istikrarlı yönetimiyle yeni döneme hazırlıklı giriyoruz.

Hep birlikte salgını yenmek için gerekenlere kurallara uymalıyız. Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış gözleniyor. Maske, mesafe ve temizlik hususuna dikkat etmeliyiz. Temizlik, maske ve mesafe ile bu sözlerimi vurguluyorum. Kurallara uymamak kul hakkına girmektedir.

Hastanemize Prof. Dr. Asaf Ataseven hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık. 12 yıl önce ebediyete uğurladığımız Asaf hocamızı rahmetle anıyorum.

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