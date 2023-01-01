Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni bir insani koridor açılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklifte bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu memnuniyetle karşıladığını belirtti. Malkoç, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün veya yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu anlamda görüşme yapacak" dedi.