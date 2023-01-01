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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus medyasına göre ikili görüşmede, Ukrayna savaşı ve yaralı mahkumların takası, Rusya'dan gaz tedariki, gaz merkezi ve Suriye konuları ele alındı.
17:20 . 16/01/2023 Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının da değerlendirildiği görüşmede, Rusya tahılının Türkiye’de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar masaya yatırıldı.

"ARABULUCU OLMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.

  • Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurmuştu.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ocak tarihinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alınmıştı.



#Erdoğan
#Putin
#politika
2 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme
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